SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
1 de marzo 2026 - 08:45

Apertura sesiones ordinarias 2026 EN VIVO: Javier Milei habla en el Congreso y dará los ejes para su gestión política y económica

Javier Milei Asamblea Legislativa.jpg
Por Diputados

El Presidente inaugurará el nuevo período parlamentario ante la Asamblea Legislativa del Congreso este domingo y su discurso se transmitirá por cadena nacional. Se espera la presencia de autoridades nacionales y gobernadores, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El presidente Javier Milei abrirá este domingo 1 de marzo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde dará ante la Asamblea Legislativa su discurso de apertura del año parlamentario. Con la presencia de funcionarios y gobernadores y en medio de un fuerte operativo de seguridad, se espera por los anuncios en una presentación que hará foco en la “batalla cultural” como fundamento de su gestión para 2026, como adelantó Ámbito. En su mensaje, que será transmitido por cadena nacional a partir de las 21, el mandatario repasará los resultados de su gestión y promoverá una agenda reformista orientada a consolidar cambios estructurales.

En ese contexto, el Gobierno buscará proyectar proyectos clave como la ley de Libertad Educativa, que fomenta la autonomía escolar y participación de familias, junto a otras iniciativas vinculadas con estabilidad fiscal y monetaria. Desde el Ejecutivo remarcan la consolidación macroeconómica y la atracción de inversiones como pilares de crecimiento, al tiempo que profundizarán su estrategia política como parte de su proyecto de transformación cultural.

Live Blog Post

Sesiones ordinarias 2026: diferencias entre sesiones ordinarias y extraordinarias

La Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, dispuso que el periodo legislativo ordinario ocurre todos los años entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Sin embargo, nuestra Carta Magna también prevé otro tipo de sesiones que pueden ocurrir y ser llamadas en distintas ocasiones.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Discurso del Presidente 2026: horario, transmisión y cómo seguir la Apertura de Sesiones en vivo

El presidente Javier Milei encabezará este domingo la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. La decisión quedó establecida en el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La ceremonia se realizará ante la Asamblea Legislativa, el cuerpo que reúne a los 257 diputados, los 72 senadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, además de gobernadores, ministros del Gabinete y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias