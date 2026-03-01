Apertura sesiones ordinarias 2026 EN VIVO: Javier Milei habla en el Congreso y dará los ejes para su gestión política y económica

El presidente Javier Milei abrirá este domingo 1 de marzo el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde dará ante la Asamblea Legislativa su discurso de apertura del año parlamentario. Con la presencia de funcionarios y gobernadores y en medio de un fuerte operativo de seguridad, se espera por los anuncios en una presentación que hará foco en la “batalla cultural” como fundamento de su gestión para 2026, como adelantó Ámbito. En su mensaje, que será transmitido por cadena nacional a partir de las 21, el mandatario repasará los resultados de su gestión y promoverá una agenda reformista orientada a consolidar cambios estructurales.
Sesiones ordinarias 2026: diferencias entre sesiones ordinarias y extraordinarias
La Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, dispuso que el periodo legislativo ordinario ocurre todos los años entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Sin embargo, nuestra Carta Magna también prevé otro tipo de sesiones que pueden ocurrir y ser llamadas en distintas ocasiones.
