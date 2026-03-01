Apertura sesiones ordinarias 2026 EN VIVO: Javier Milei habla en el Congreso y dará los ejes para su gestión política y económica

Live Blog Post

Discurso del Presidente 2026: horario, transmisión y cómo seguir la Apertura de Sesiones en vivo

El presidente Javier Milei encabezará este domingo la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. La decisión quedó establecida en el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La ceremonia se realizará ante la Asamblea Legislativa, el cuerpo que reúne a los 257 diputados, los 72 senadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, además de gobernadores, ministros del Gabinete y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

