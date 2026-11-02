Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 2 de noviembre

El dólar mayorista se ubica a $1.538 este lunes 2 de noviembre mientras que el MEP se ubica a $1.573 y el blue a $1.565. Este lunes, cambia la operatoria de la renta variable en la Argentina, que comenzará desde las 10:30 a 18hs, extendiéndose una hora más el horario de la rueda.
La UIA realiza su conferencia anual con una industria en rojo: presencia de Luis Caputo y foco en los impuestos
La cámara industrial realizará su evento más importante del año este martes. Allí confluirán empresarios, gobernadores, funcionarios y especialistas. La competitividad, el desarrollo productivo y el impacto de la inteligencia artificial serán los ejes de la jornada.