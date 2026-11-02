Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 2 de noviembre

La caída de la industria: baja demanda interna y sueldos en dólares altos

La actividad industrial registró en septiembre una baja del 2,8% respecto al mismo período de 2025. La baja demanda interna como el principal freno a la producción. Para el año en curso, proyecciones privadas estiman el cierre de 3.300 industrias y la pérdida de 105.000 puestos de trabajo, en un escenario donde los salarios medidos en dólares pueden llegar a ser hasta un 40% superiores a los de Brasil.

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