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2 de noviembre 2026 - 11:45

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 2 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica a $1.538 este lunes 2 de noviembre mientras que el MEP se ubica a $1.573 y el blue a $1.565. Este lunes, cambia la operatoria de la renta variable en la Argentina, que comenzará desde las 10:30 a 18hs, extendiéndose una hora más el horario de la rueda.

Por otro lado, el Ministerio de Economía dará a conocer la recaudación de octubre.

La UIA realiza su conferencia anual con una industria en rojo: presencia de Luis Caputo y foco en los impuestos

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La caída de la industria: baja demanda interna y sueldos en dólares altos

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Colectivos: ARBA reglamentó la exención del Impuesto Automotor para vehículos del transporte público provincial

Las empresas de colectivos de jurisdicción provincial no tendrán que tramitar el beneficio ante ARBA: el Ministerio de Transporte bonaerense informará cada mes qué unidades prestan el servicio y la Agencia aplicará la exención de oficio.

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EEUU y Canadá se acercan a un acuerdo para poner fin a la guerra de aranceles

Tras la ruptura de las negociaciones en agosto, ambos líderes reanudaron el diálogo para eliminar las barreras comerciales. El encarecimiento de insumos clave afectó la logística interna en EEUU y pasó factura en la campaña electoral republicana en estados fronterizos.

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Wall Street anticipa una rueda de repuntes antes de las elecciones en EEUU y el petróleo baja más de 4%

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Dólar: el peso volvió a apreciarse en octubre y el mercado sigue de cerca las compras de reservas del BCRA

El dólar mayorista cerró octubre en $1.537,34, mientras que el blue terminó en $1.565. En paralelo, un informe del Banco Central reveló que, pese a las compras de divisas, las reservas internacionales retrocedieron más de USD 2.100 millones en septiembre.

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Tras el golpe por el efecto Lula, la city mira las elecciones en EEUU para anticipar qué pasará con los activos locales

El triunfo de Lula en el balotaje golpeó a los activos argentinos, llevando a la city a analizar nuevos shocks externos y el impacto de las legislativas en EEUU.

Por Solange Rial

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Las exportaciones de carne crecieron casi 37% en lo que va de 2026 por la mejora en los precios

Según un informe del Consorcio ABC, las ventas externas de carne bovina crecieron un 36,9% en valor durante los primeros nueve meses del año, mientras que los volúmenes aumentaron apenas 5,3%. Sin embargo, en septiembre los envíos retrocedieron frente a agosto y China concentró el 68% de las toneladas exportadas.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 2 de noviembre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.561,96 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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