Salarios de noviembre, uno a uno: qué gremios reciben aumentos y quiénes cobran bonos de más de $2 millones

Con aumentos que en su mayoría oscilan entre el 1,6% y el 1,9%, las paritarias de noviembre vuelven a quedar bajo presión por la inflación. En línea con la dinámica que viene ocurriendo los meses anteriores, los gremios apuestan a bonos y sumas extraordinarias para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

La falta de aumentos por encima de la inflación sigue presionando el poder adquisitivo.

Los salarios en Argentina continúan mostrando una recuperación muy limitada frente a la inflación. Para noviembre, buena parte de los gremios acordó aumentos de entre el 1,6% y el 1,9% , porcentajes que se ubican en su mayoría cerca del IPC publicado por el INDEC recientemente (1,9% en septiembre). Sin embargo, las negociaciones salariales siguen en línea con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) , que mantienen el optimismo y anticipan una desaceleración de los precios hacia diciembre, con estimaciones de inflación mensual de entre el 1,6% y el 1,8%.

En este escenario, la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo dependerá de que la inflación se desacelere a un ritmo mayor que el previsto . Según explicó el analista especializado en salarios Federico Pastrana, "para que haya recuperación salarial, la inflación mensual tiene que quedar por debajo de estos niveles negociados". En ese sentido, advirtió que, "si la inflación cierra en 1,9%, los salarios tardarían más de un año en recuperar los niveles perdidos en los últimos 12 meses. Con estas negociaciones, la desinflación tiene que ser más contundente para que haya recuperación".

Mientras tanto, los bonos extraordinarios y las sumas fijas no remunerativas siguen ganando protagonismo en las paritarias , como mecanismos para compensar parcialmente la pérdida de ingresos frente al avance de los precios. En algunos sectores, como el bancario, los pagos adicionales superan los $2 millones, aunque se trata de refuerzos puntuales que no garantizan una mejora del poder adquisitivo de cara a los últimos meses del año.

Pero ojo: si la inflación cierra en 1,9%, la recuperación es demasiado lenta y los salarios tardarían más de un año en recuperar los niveles perdidos en los últimos 12 mesesCon estas negociaciones, la desinflación tiene que ser más contundente para que haya recuperación. https://t.co/we2J6dP9sW

Los trabajadores de sanidad reciben en noviembre un aumento salarial del 1,8% , según el acuerdo paritario alcanzado entre FATSA y las cámaras empresarias. La actualización comprende al personal de clínicas, sanatorios, laboratorios, consultorios, geriátricos y servicios de emergencias médicas, entre otros establecimientos. Además, cobrarán una suma no remunerativa de $80.000 .

Los farmacéuticos perciben en noviembre salarios básicos que van desde $2.500.000 hasta $3.750.000 , según la escala difundida por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).

De acuerdo con la categoría, los directores técnicos o jefes cobran un básico de $3.750.000, mientras que los farmacéuticos auxiliares perciben $3.000.000 y los profesionales de planta reciben $2.500.000.

Construcción

Los trabajadores de la Construcción nucleados en la UOCRA cobrarán este mes un aumento del 1,7% calculados sobre los salarios vigentes al cierre de octubre y se trata del último tramo firmado con las cámaras empresarias.

Bancarios

Los trabajadores bancarios recibirán un incremento del 1,9% este mes, correspondiente al número de inflación medido por el INDEC de septiembre. Este aumento llevará el ingreso inicial de la actividad por encima de los $2,6 millones.

Además, este mes cobrarán un adicional de $2.275.519,25 por el Día del Bancario, que deberá acreditarse como máximo el viernes 6 de noviembre fecha en la que se conmemora la jornada.

Estatales

Los trabajadores estatales nacionales cobrarán un aumento del 1,8% este mes, mientras esperan la suma fija de $80.000 no remunerativa que se pagará en diciembre por única vez. El incremento acumulado entonces, para el período junio-diciembre, asciende al 14,8%.

Por otro lado, los estatales de la Provincia de Buenos Aires cerraron un aumento del 3% para este mes. Quedará un nuevo aumento el próximo mes del 3%, y el gobierno provincial se comprometió a reabrir la paritaria en diciembre.

Por último, los estatales de la Ciudad de Buenos Aires cobrarán un incremento del 5% remunerativo a toda la planta permanente tomando como base agosto. También, se pagará una suma fija de $80.000, que tendrá un incremento de $20.000 respecto a los meses anteriores.

Camioneros

Los trabajadores camioneros reciben en noviembre un aumento salarial del 1,7%, que lleva el sueldo básico de un conductor de primera categoría a $1.126.149,40 mensuales, sin contar adicionales por antigüedad, viáticos, kilómetros recorridos y horas extras.

Según la escala vigente, los conductores de segunda categoría perciben $1.106.080,99, mientras que los choferes de transporte de caudales cobran $1.300.321,27 y los de camiones blindados, $1.210.753,48. Por su parte, los oficiales de primera de taller reciben $1.254.226,16, los administrativos de primera $1.120.667,81 y los peones generales $1.028.525,78.

Alimentación

Los trabajadores de la industria de la alimentación perciben en noviembre una suma no remunerativa de $75.000, correspondiente al segundo tramo del bono extraordinario de $150.000 acordado entre la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y la cámara empresaria FIPAA.

El acuerdo, que comprende a los empleados del convenio colectivo 244/94, también establece un aumento salarial del 7,35% a partir de diciembre sobre los valores hora vigentes y una cláusula de revisión para ese mismo mes.

Comercio

Los empleados de comercio reciben en noviembre un aumento salarial del 1,9%, correspondiente al acuerdo paritario trimestral del 5,7% alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias.

Además, perciben la segunda cuota del bono extraordinario y una suma no remunerativa de $120.000. A estos conceptos se suman los adicionales por antigüedad y presentismo, según la categoría de cada trabajador.

Seguros

Los trabajadores del sector asegurador perciben en octubre salarios básicos de entre $762.595 y $4.198.384, según el convenio colectivo, la categoría y la jornada laboral.

En Seguros Generales y ART, los básicos van de $1.164.896 a $3.146.637, mientras que las categorías jerárquicas pueden alcanzar los $4.198.384. Por su parte, los empleados de seguros de Vida y Retiro cobran entre $762.595 y $1.707.365, y los de Capitalización y Ahorro que cobran un aumento del 4% este mes, entre $875.404 y $1.545.189. A estos montos se suman los adicionales correspondientes, como refrigerio y almuerzo.

Industria del plástico

Los trabajadores de la industria del plástico perciben en noviembre una suma fija no remunerativa de $90.000, según el acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera y Empleados Plásticos (UOYEP) y la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP).

De acuerdo con la escala vigente, los operarios cobran $6.859,31 por hora, mientras que los auxiliares perciben $7.396,25 y los operadores $7.959,26. Por su parte, los operadores calificados reciben $8.315,31, los especializados $8.663,06 y los oficiales especializados $9.614,79 por hora. A estos valores se suma el adicional de $90.000 para todas las categorías.

Entidades deportivas

Los trabajadores de entidades deportivas nucleados en UTEDYC reciben en noviembre un aumento salarial del 1,6% para el personal de gimnasios. Por su parte, los empleados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de mutuales perciben una suba del 1,9%, en línea con la inflación de septiembre.

Trabajadores rurales

Los trabajadores rurales nucleados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) mantienen en noviembre las escalas salariales vigentes desde octubre, según el acuerdo paritario homologado por la Secretaría de Trabajo.

De esta manera, el salario básico de un peón rural se ubica en $1.235.833,53 mensuales, al que se suma un adicional no remunerativo de $12.465. Así, el ingreso mínimo alcanza los $1.248.298,53, sin contar otros adicionales. La escala general estará vigente hasta julio de 2027, mientras que algunas actividades específicas, como la olivícola, tendrán nuevas actualizaciones en noviembre.

Trabajadores de Carga y Descarga

Los trabajadores de carga y descarga perciben en noviembre salarios básicos de entre $1.471.350 y $1.876.885 mensuales, según la categoría laboral, de acuerdo con la escala salarial de octubre del convenio colectivo 733/15.

Además, el acuerdo contempla el pago de una segunda cuota no remunerativa de entre $64.656 y $82.476, según la categoría. Los operarios cobran básicos de entre $1.471.350 y $1.728.141, mientras que los conductores perciben entre $1.755.270 y $1.876.885.

Pasteleros

Los trabajadores pasteleros cobrarán este mes una asignación no remunerativa del 1,8% para todas las categorías.

Empleados que trabajan en comida rápida, cobrarán un aumento del 7,40% para todas las categorías. Mientras que, empleados de heladerías recibirán un incremento del 7,93%.

Petroleros

Los trabajadores petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa perciben en octubre y noviembre una gratificación no remunerativa del 3%, en el marco del acuerdo paritario del 16% alcanzado entre los gremios del sector y las cámaras empresarias CEPH y CASEPE.

El entendimiento establece un salario bruto mínimo garantizado de $4.130.864 para jornadas de ocho horas diarias, además de una vianda alimentaria de $38.000 por jornada y una asignación de $402.800 para Vaca Muerta, según corresponda.

El adicional del 3%, que rige entre octubre y diciembre, se incorporará a los salarios básicos a partir de enero de 2027.

Químicos

Los trabajadores químicos y petroquímicos mantienen en octubre y noviembre los salarios actualizados en agosto según la inflación acumulada de mayo, junio y julio, de acuerdo con el convenio colectivo 77/89.

El acuerdo alcanzado entre FATIQyP y la Cámara de la Industria Química y Petroquímica establece que el próximo aumento se aplicará en diciembre, tomando como referencia el IPC acumulado entre agosto y noviembre. Los salarios varían según la categoría laboral, aunque el entendimiento difundido no detalla los montos básicos de cada una.

Telefónicos

Los trabajadores de las telecomunicaciones de Claro, Movistar y Telecom perciben un pago extraordinario del 3,6% tanto en octubre como en noviembre, calculado sobre las escalas salariales de cada categoría vigentes en octubre, según el acuerdo alcanzado por Consitel con las empresas del sector.

Las sumas se abonan junto con los haberes de cada mes y a partir de diciembre el 3,6% se incorporará de manera permanente a las escalas salariales, con diferencias en su distribución entre básicos, adicionales y viáticos según la actividad.

Metalúrgicos

Los trabajadores metalúrgicos de la Rama 17 de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantienen en noviembre el aumento del 4% sobre los salarios básicos aplicado en octubre, según el acuerdo paritario vigente hasta marzo de 2027.

En octubre también percibieron $100.000 en sumas no remunerativas, correspondientes a una gratificación de $30.000 y la última cuota de $70.000 de una compensación extraordinaria. El salario de noviembre dependerá de la categoría laboral, las horas trabajadas y los adicionales correspondientes.

Empleadas domésticas

El personal de casas particulares recibe en noviembre un aumento salarial del 1,6%, según el cronograma establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización alcanza a todas las categorías, tanto con retiro como sin retiro.

Además, se incorpora al salario básico el 25% restante de la suma no remunerativa de $20.000 otorgada en agosto. Los ingresos varían según las tareas realizadas, la cantidad de horas trabajadas y la modalidad de contratación. Para diciembre está previsto otro incremento del 1,6%.

Maestranza

Los trabajadores de maestranza reciben en noviembre una nueva actualización salarial, según el acuerdo paritario alcanzado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL).

En octubre, los salarios brutos conformados oscilaron entre $1.180.726 y $1.192.713, según la categoría, para jornadas completas. En noviembre, se incorporan otros $40.000 al salario básico, correspondientes al segundo tramo de la suma extraordinaria de $80.000 acordada en septiembre. El entendimiento también contempla un pago adicional de $30.000 en diciembre.

Empleados de edificios

Los encargados de edificios nucleados en el SUTERH mantienen en noviembre las escalas salariales vigentes desde octubre, según el acuerdo paritario del convenio colectivo 378/04.

De esta manera, los encargados permanentes con vivienda cobran entre $1.096.952 y $1.316.343 mensuales, mientras que aquellos que trabajan sin vivienda perciben entre $1.253.895 y $1.504.674, según la categoría del edificio. A estos valores se suman los adicionales correspondientes por tareas y otras condiciones laborales.

Mecánicos -SMATA

Los trabajadores mecánicos de talleres de reparación y mantenimiento automotor nucleados en SMATA perciben en noviembre salarios básicos de entre $1.304.582 y $1.666.057 mensuales, según la categoría, de acuerdo con la paritaria del convenio colectivo 27/88.

A estos montos se suman asignaciones no remunerativas de entre $78.535 y $100.296. Por su parte, los trabajadores jornalizados cobran entre $7.153 y $8.891 por hora, más los adicionales correspondientes. El acuerdo contempla actualizaciones salariales para octubre, noviembre y diciembre.

Aceiteros

Los trabajadores aceiteros mantienen en octubre y noviembre un salario básico inicial de $2.719.040 para la categoría de peón, según el acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Aceitera, el SOEA San Lorenzo y las cámaras empresarias CIARA, CIAVEC y CARBIO.

El entendimiento establece un aumento salarial acumulado del 29,5% para 2026, con escalas vigentes desde septiembre. Los ingresos pueden ser superiores según la categoría laboral y los adicionales correspondientes.

Seguridad privada

Los trabajadores de seguridad privada nucleados en UPSRA reciben actualizaciones salariales mensuales hasta diciembre, según el acuerdo paritario alcanzado con la cámara empresaria CAESI.

En octubre, los salarios básicos oscilaron entre $1.053.200 y $1.191.000, según la categoría. Para un vigilador general, el ingreso bruto conformado alcanzó los $1.838.200, incluyendo presentismo, viáticos y una suma no remunerativa de $60.000. El acuerdo contempla nuevos ajustes para noviembre y diciembre.

Televisión

Los trabajadores de canales de cable nucleados en el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) acordaron un aumento salarial del 3,6% para octubre, tras las negociaciones con la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC).

El incremento forma parte de la negociación paritaria correspondiente al período julio de 2026 a junio de 2027, aunque todavía no se informaron los nuevos salarios básicos por categoría.