Charlas de quincho: Caputo sin aire, el PJ busca oxígeno en Brasil y Macri bucea entre acuerdos con LLA

Un ministro ahogado en la Puna catamarqueña. Massa mueve fichas y el PJ busca inspiración en los estrategas de Lula. Kicillof y La Cámpora profundizan sus diferencias. Macri enfría un acuerdo con LLA. Cumbre del RIGI en Rosario y señales de Pullaro. Una camiseta de Messi en la cena de la familia policial. Rodeo americano con sello de Trump en Palermo. Internas bonaerenses y festejos libertarios.

El triunfo de Lula da Silva en Brasil envalentonó al peronismo y reabrió los interrogantes sobre las candidaturas de 2027. Una de ellas es la de Sergio Massa , quien de todos modos está "más en modo armador que de postulante", según se comentó en un quincho reservado en la capital bonaerense. En el Frente Renovador aseguran que el exministro de Economía anda "tratando de juntar puntas": se reúne con unos y con otros, convencido de que hay que sumar a distintos sectores y escuchar a todos. Por sus oficinas desfilan comitivas de dirigentes de las provincias, desde gobernadores hasta intendentes y concejales. La actividad no se detiene, aunque en su entorno evitan confirmar si el tigrense volverá a competir por la Presidencia.

Tampoco lo descartan. Sostienen que será una definición que se tomará más adelante y "en conjunto", entre los distintos sectores del PJ, y que no dependerá de Cristina Kirchner , como algunos analizan. "En 2019 definió tener independencia, ser cabeza de ratón y no cola de león" , grafican cerca de Massa, aunque aclaran que entre el exministro y la expresidenta se mantiene un vínculo de diálogo y respeto. Por ahora, la prioridad es ampliar el armado, en un peronismo que todavía no resolvió cómo ordenar sus candidaturas ni bajo qué reglas competirá en 2027.

Esa estrategia empezó a mostrar movimientos en las provincias. En Mendoza , dirigentes del Frente Renovador confluyeron con otras expresiones políticas, sindicales y productivas para lanzar Encuentro por Mendoza , un espacio que busca construir una agenda común alrededor del trabajo y la producción. La presentación reunió a más de 300 participantes en el salón de SOEVA, en Godoy Cruz, y tuvo entre sus impulsores a Gabriela Lizana, Roberto Righi y Martín Hinojosa , del massismo, junto a Jorge Difonso , de Unión Popular. También participaron referentes de otras fuerzas, en una provincia donde el peronismo busca ampliar sus alianzas. Los organizadores acordaron extender las reuniones a distintas regiones mendocinas. Una manera de trasladar al territorio la consigna de Massa de juntar puntas, aunque todavía quede por definir cómo se traducirá ese armado en una oferta electoral.

En Buenos Aires, mientras tanto, las discusiones son bastante menos armoniosas. Bastó con que Axel Kicillof repitiera ante sus intendentes que el próximo candidato presidencial debería salir de una PASO para que La Cámpora sacara los teclados. La senadora Fernanda Raverta le dedicó una carta abierta con aires de clase de filosofía oriental: "Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. No perdamos de vista la luna, Axel". En el medio le recordó que "siempre resulta curioso escuchar renegar del dedo a quienes fueron sus grandes beneficiarios" y dejó picando una frase sobre "algunas valentías para desafiar a Cristina que aparecen justo ahora que está presa". Eso sí, aclaró que competirían "encantados" en una PASO, pero con Cristina como candidata.

El senador Emmanuel González Santalla dejó la sutileza de lado. "Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo hombre justo ahora", disparó, antes de rematar: "Peor que la ingratitud, es la estupidez" . Del otro lado no hubo comunicado ni tuit de respuesta. Lo que circuló por lo bajo fue bastante más corto: "Ay, pero qué sensibles" . Mientras el peronismo se pelea por cómo utilizar las PASO, en la Casa Rosada buscan los votos para suspenderlas. Allí calculan que una oposición dividida le allanaría a Javier Milei el camino para ganar en primera vuelta.

Axel: Siempre resulta curioso escuchar renegar del “dedo” a quienes fueron sus grandes beneficiarios. Cosas de la vida. Como también llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina que aparecen justo ahora que está presa. Nosotros competiríamos encantados en una… pic.twitter.com/cyAJpGvocs

Entre esas reyertas, Axel Kicillof y Máximo Kirchner tuvieron una escala en común, aunque sin compartir escenario y sin foto conjunta. Fue en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, donde la ministra Daniela Vilar reunió a más de 2.500 personas durante dos jornadas de la Agenda Ambiental Latinoamericana. El gobernador participó de la apertura y el líder de La Cámpora estuvo en el cierre, junto a referentes de distintos países de la región. Hubo 110 panelistas, más de 20 invitados internacionales y hasta una nueva organización: el Frente Ambiental Latinoamericano, impulsado por Vilar para articular políticas y reclamos de financiamiento climático entre gobiernos locales. La convocatoria permitió mostrar una agenda compartida en un peronismo que, por estas horas, encuentra más motivos para discutir que para coincidir.

Máximo en el cierre del evento donde Vilar fue anfitriona. Antes había estado Kicillof.

También hubo lugar para la política nacional. Kicillof cuestionó a Javier Milei por negar el cambio climático y dejar a las provincias solas frente a sus consecuencias. Máximo Kirchner, en tanto, llamó a prepararse con seriedad y constancia para disputar el rumbo del país. Vilar reintrodujo el escenario regional: "La victoria popular de Lula en Brasil es un ejemplo de que nuestros pueblos tienen con qué torcer el rumbo", sostuvo, antes de reclamar por la libertad de Cristina Kirchner.

En medio de esas tensiones, Axel Kicillof convocó a una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) para el próximo miércoles, donde insistirá en que las candidaturas no se deben definir a dedo. El massismo, por su parte, tiene su propia mirada sobre el armado bonaerense. No creen que las PASO terminen definiendo la candidatura a gobernador y descuentan que el peronismo cerrará un nombre de unidad antes de 2027. "Nadie va a jugar a perder el principal distrito del país", sostienen, convencidos de que ninguno de los posibles postulantes logró despegarse del resto. En esa línea, el Frente Renovador impulsa que las elecciones provinciales sean concurrentes con las nacionales y asegura que ya existe un entendimiento entre los distintos sectores para avanzar en ese sentido. Distinta es su posición sobre la reelección indefinida de intendentes, que promueve Kicillof (ver, más adelante, el curioso caso Chivilcoy). Los renovadores rechazan eliminar el límite de dos mandatos consecutivos y argumentan que, si el presidente y el gobernador tienen restricciones para reelegirse, no debería haber excepciones para los jefes comunales. Tampoco aceptan que la falta de lugares en las listas sea una excusa para modificar las reglas. A veces, dicen, "toca ir al llano".

Las diferencias también llegaron al Senado bonaerense, donde los proyectos sanitarios impulsados por el ministro Nicolás Kreplak quedaron atrapados en una discusión interna. Los tres legisladores massistas, Malena Galmarini, Marcos Pisano y Valeria Arata, cuestionan dos artículos que, según sostienen, trasladan costos a los municipios y condicionan su autonomía. "La unidad no es sin chistar sino pudiendo decir esto me gusta y esto no", plantearon desde el espacio. Reclaman que la Provincia garantice el financiamiento o retire los puntos controvertidos para continuar la discusión en Diputados. Y apuntan contra el jefe de bloque, Sergio Berni, a quien reprochan no haber construido los consensos necesarios. "Las leyes no son mágicas, se construyen", protestan. La sesión prevista para este martes pondrá a prueba las negociaciones, con el Presupuesto 2027 también en el horizonte.

Con ese escenario, el peronismo prepara además la llegada de asesores extranjeros. Esta semana desembarcarán en la Argentina los estrategas brasileños de Nordx, la agencia que, junto al ministro de Comunicación Sidônio Palmeira, diseñó la campaña digital de Lula, para comenzar a asesorar al PJ. Los responsables de la firma, que participaron de la remontada del mandatario brasileño frente a Flávio Bolsonaro, explicaron en un zoom exclusivo para asistentes argentinos cómo lograron combinar comunicación, militancia y movilización territorial para revertir una elección que parecía perdida.

Entre las herramientas que utilizaron estuvo el llamado Ejército de Lula, una red de WhatsApp que pasó de 50.000 a 10 millones de integrantes, según las cifras de la agencia. La estrategia apuntó a llevar la discusión de las redes a las calles y de las calles a las urnas, con especial atención a los abstencionistas. "Lo digital solo gana cuando pisa la calle", resumieron los brasileños. También utilizaron la motosierra de Milei como advertencia sobre los riesgos de perder derechos laborales y sociales ante un eventual triunfo bolsonarista. La disputa por el concepto de cambio, el temor al ajuste y la movilización de los indecisos fueron algunos de los ejes de la campaña.

Los estrategas resumieron una de las lecciones de Brasil en una frase: "La integración le gana al personalismo". Una consigna que llega justo cuando el peronismo argentino sigue discutiendo candidaturas, internas, PASO y liderazgos. Por estas latitudes, tendrán bastante trabajo.

No alcanza el sueldo ni el oxígeno

Pero las internas no son exclusivas del peronismo. Y es que, una vez más, Victoria Villarruel se diferenció de la gestión de Javier Milei. Esta vez, en torno al endeudamiento familiar, que afecta a unos 20 millones de argentinos. Mientras el Poder Ejecutivo insiste en que se trata de un tema “entre privados”, y apenas impulsó una iniciativa en pos de la transparencia y educación financiera –que no llegó a ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados durante la última sesión– la vice tomó cartas en el asunto.

El viernes, la titular del Senado impulsó -decreto mediante- un programa de alivio financiero para el personal de la Cámara alta. En concreto, ofrece adelantos de sueldo para cancelar deudas, a tasa cero, que deben devolver con su sueldo. “El endeudamiento de las personas y de las familias constituye una problemática que ha comenzado a ser abordada mediante instrumentos específicos de alivio y reordenamiento adaptados a las características y posibilidades propias de cada ámbito”, reza el decreto.

En otras palabras, la titular del Senado reconoce lo que Milei no: los salarios están por el piso y hay necesidades reales de endeudamiento de los empleados para llegar a fin de mes. Por las dudas, en su decreto, Villarruel aclara que la medida no implica incremento de “ninguna de las partidas del presupuesto vigente del H. Senado de la Nación”.

Y si de sueldos que no alcanzan se trata, al ministro de Economía, Luis Caputo, también le faltó algo esta semana: oxígeno. Ocurrió en la Puna catamarqueña, durante la visita de Javier Milei a las instalaciones de Rio Tinto, en el Salar del Hombre Muerto, a unos 4.000 metros de altura. Allí, mientras el Presidente celebraba las inversiones en litio como uno de los pilares de su modelo económico, Toto sufrió una descompensación y debió recibir asistencia médica. Le suministraron oxígeno, lo hidrataron y, según trascendió, también recibió una inyección por un dolor de estómago. Nada grave, aclararon desde el Gobierno, que confirmó su recuperación.

Junto al presidente @JMilei participamos de la inauguración de la ampliación de Fénix 1B y la nueva planta de Sal de Vida, con la cual @RioTinto alcanza una capacidad instalada de producción de 55.000 toneladas anuales de carbonato de litio en Catamarca: alrededor de 40.000… pic.twitter.com/9GmnG5qJN0 — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) October 28, 2026

En rigor, Caputo no fue el único que padeció los efectos de la altura. La comitiva estaba integrada por unas 50 personas y varias necesitaron oxígeno, una práctica habitual en los establecimientos mineros de la zona. A los visitantes se les controla la saturación en sangre y, cuando los valores son bajos, reciben asistencia durante algunos minutos. Según contaron testigos de la recorrida, el episodio del ministro ocurrió cuando las actividades ya habían terminado y se preparaba el regreso. Una voz catamarqueña sindicó que el funcionario "se echó un trote" en su desembarco en la altura del Salar del Hombre Muerto, lo que derivó en la intervención médica. "No es la General Paz", sumó otro dirigente norteño.

La postal dejó una metáfora difícil de esquivar: mientras Villarruel reconoce que los sueldos no alcanzan, al ministro encargado de hacer funcionar la economía le faltó el aire.

"Rigipallooza" rosarino, ciudad blindada y la “madrina” de la minería

Las giras del oficialismo no solo se llevaron a cabo por el NOA, sino también por el Litoral. Es que la Estación Fluvial de Rosario se convirtió el jueves pasado en el escenario de la primera Ronda de Negocios RIGI, una megacumbre que reunió a empresarios, gobernadores y hasta a la primera plana del oficialismo con el objetivo de vincular a inversores con proveedores locales, evento que las voces locales bautizaron coloquialmente con el mote de "Rigipallooza".

Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo y Martín Menem fueron las figuras del Gobierno que engalanaron la vera del Paraná, en medio de un amplio operativo de seguridad, donde no faltaron perros, detectores de metales y agentes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal y santafesina. Hubo, además, 10 jefes provinciales, incluyendo al anfitrión Maximiliano Pullaro, al mediterráneo Martín Llaryora y al mendocino Alfredo Cornejo, entre los pesos pesados. La pomposidad oficial no impidió que de fondo resonaran las bombas de estruendo de una manifestación convocada para repudiar la visita de los popes libertarios.

Uno de los hechos destacados en Rosario fue el discurso de la hermana del Presidente, nombrada por Santilli como "la madrina de la minería". La funcionaria compartió algunas palabras leídas: les agradeció a las provincias por su acompañamiento, dijo que el RIGI demostró "resultados extraordinarios" y afirmó que el objetivo es generar un "win-win" en el que todos ganen, en un nuevo capítulo del flamante romance entre la Casa Rosada y los mandatarios subnacionales. Los asistentes, en tanto, estaban expectantes por un tema más de forma que de fondo: si la hermana del Presidente era capaz de articular un discurso de corrido. "Empezó bien, terminó leyendo hasta los agradecimientos", fue la expresión de un empresario local, para graficar que la fluidez de Karina fue "de mayor a menor".

Pullaro, en tanto, dio la bienvenida a la "ciudad pacificada" de Rosario, mientras que Caputo destacó el rol de Karina durante su descompensación en la Puna, donde recibió asistencia médica como se contaba líneas antes. "Si me quedo algo dormido, es por lo de ayer", se atajó el ministro.

Durante la jornada, representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura mantuvieron reuniones con 1.800 pymes, de las cuales 500 eran santafesinas. No obstante, el entusiasmo de los cultores del RIGI contrastó con lo que ocurría a solo unas cuadras, donde el Movimiento Nacional Pyme (MONAPY) desarrollaba su propia cumbre con un panorama algo más lúgubre de acuerdo a la actualidad del sector. "Somos lo Messi de la economía y nos tratan como al cuatro de Cambaceres", graficó sin anestesia uno de los participantes.

Más allá de los asuntos económicos, entre cafés y medialunas también hubo lugar para las especulaciones políticas. El desembarco de la primera plana del Gobierno y la decisión de realizar el "Rigipallooza" en Rosario fue un guiño a Pullaro, con quien el mileísmo viene acercando posiciones. "Nosotros no fuimos a París y ellos tuvieron que venir acá", sacó pecho un dirigente santafesino en referencia a la Argentina Week.

Pullaro, protagonista de las rondas RIGI.

Y aunque no son pocas las voces que quieren el acercamiento del gobernador con los violetas, en la sala de máquinas pullarista la descartan, al menos por ahora: "Ellos van a tener que definir si quieren competir y perder o no competir". Por lo pronto, hay algunas certezas. La provincia tendrá PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio. Con ese esquema, en febrero deberán oficializarse las alianzas que estarán en la boleta, por lo que el reloj corre. Las imágenes difundidas por Presidencia luego del evento dieron cuenta de que en la Casa Rosada quieren reflejar el buen momento que atraviesa el vínculo con el litoraleño. A diferencia del 2025, el Gobierno ahora le abre la puerta a acuerdos electorales con caciques de distintos pelajes.

En el entretanto, el oficialismo sigue buscando los votos para suspender las PASO con resultados disímiles. Por ejemplo, el rionegrino Alberto Weretilneck y el sanjuanino Marcelo Orrego se mostraron a favor de avanzar en ese sentido, aunque su gravitación en el Senado es nula. Alfredo Cornejo, en cambio, marcó reparos con el proyecto y su respaldo está condicionado.

Entre la concurrencia llamó la atención la silla vacía del intendente rosarino, Pablo Javkin, quien todavía no blanqueó si buscará un nuevo mandato. Se descuenta que Maximiliano Pullaro hará uso de la flamante reelección habilitada por la reforma constitucional que él mismo impulsó. Hasta entonces, la Carta Magna de Santa Fe impedía que los jefes provinciales tuvieran más de una gestión.

Cena solidaria, foto PRO y un acuerdo con Milei que sigue sin fecha

María Eugenia Vidal volvió a reunir a buena parte del universo PRO en una cena solidaria de la Asociación Civil Hacemos, que preside, en el Salón Turf del Hipódromo de Palermo. Más de 300 invitados, entre empresarios, dirigentes políticos y referentes sociales, participaron del encuentro destinado a recaudar fondos para los programas de alfabetización infantil. La convocatoria tuvo un invitado de peso, Mauricio Macri, que compartió la velada con su primo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, en una foto que también funcionó como reencuentro de distintas terminales del partido amarillo.

Mauricio Macri dijo presente en la cena a beneficio de la Asociación Civil Hacemos. Hacemos

La cena tuvo también su costado recreativo, con una subasta de camisetas de Boca y River conducida por José “Pepe” Chatruc y el Tano Passman. Entre los invitados estuvieron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, los ministros Mercedes Miguel, Gabriel Mraida y Fernán Quirós, Fernando de Andreis, Silvia Lospennato, Waldo Wolff y Alex Campbell, entre otros.

Pero la conversación política tuvo su propio capítulo al terminar la noche. Consultado por la posibilidad de un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza para 2027, Macri fue terminante. “No se ha avanzado nada”, respondió. La frase dejó en evidencia que, pese a los contactos entre dirigentes y el acompañamiento legislativo del macrismo a varias iniciativas del Gobierno, todavía no hay definiciones sobre una eventual alianza.

Así, mientras Vidal buscó reunir apoyos para ampliar una red que durante 2026 llegó a más de mil chicos en nueve provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el fundador del PRO volvió a poner sobre la mesa una cuenta pendiente con Milei. La cena tuvo una finalidad solidaria, pero también ofreció una oportunidad para medir el estado de ánimo de un partido que todavía no resolvió qué lugar quiere ocupar en el armado electoral del próximo año.

La rivalidad futbolera también tuvo su capítulo en la recaudación. Macri anticipó que la camiseta de Boca alcanzaría un precio superior al de River durante la subasta, algo que finalmente ocurrió. La camiseta xeneize se vendió por una cifra mayor y le permitió al expresidente celebrar un primer resultado favorable antes del partido, un precio que se revalidó el domingo con la victoria por 1-0 del xeneize en La Bombonera.

Una camiseta de Messi, arte y política en la cena de la familia policial

La política porteña tuvo una de esas noches en las que las diferencias partidarias quedaron, al menos por unas horas, fuera del salón. Fue durante la tradicional cena solidaria de la Fundación de la Familia Policial, que reunió a más de 700 invitados en El Central de La Rural. Entre mesas compartidas por funcionarios, jueces, empresarios y representantes de las fuerzas de seguridad, hubo una convocatoria que cruzó buena parte del mapa político. El anfitrión político fue Jorge Macri, acompañado por buena parte de su gabinete, mientras que la conducción de la velada quedó en manos de Juana Viale.

Entre los presentes se mezclaron nombres de distintos espacios. Estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, Sergio Uñac, Emiliano Yacobitti y Juan Manuel Olmos. También Pilar Ramírez, referente de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, y Daniel Angelici, siempre atento a los encuentros donde confluyen la política y la Justicia. En ese último rubro hubo una nutrida representación: Marcela De Langhe, Martín López Zavaleta, Ramiro González y Martín Ocampo, además de Diego Kravetz, ahora en la SIDE, y las máximas autoridades de distintas fuerzas de seguridad. Por el gabinete porteño circularon Gabriel Sánchez Zinny, Horacio Giménez, Gabino Tapia, Mercedes Miguel, Ignacio Baistrocchi y Francisco Quintana.

Juana Viala y la camiseta firmada por Messi.

La noche también tuvo su capítulo artístico y futbolero. Para recaudar fondos se subastaron obras de Milo Lockett y Nora Iniesta, una pieza del orfebre Carlos Pallarols y una camiseta de la selección argentina firmada por Lionel Messi. Una combinación de arte, política y fútbol que animó la gala y permitió sumar recursos para los programas de asistencia de la Fundación. Entre los invitados también estuvo el empresario de medios Daniel Hadad, a quien por supuesto le preguntaron por su eventual candidatura de Presidente, que el empresario respondió con evasivas.

Más allá de las conversaciones de mesa, hubo un anuncio concreto. La presidenta de la Fundación, Genoveva Ferrero, confirmó que en marzo comenzará a funcionar el primer jardín maternal destinado a hijos de integrantes de la Policía de la Ciudad. Estará ubicado en la zona sur porteña y recibirá a chicos de uno a tres años. La recaudación permitirá, además, sostener becas, capacitaciones y asistencia para efectivos y sus familias. El año pasado se otorgaron más de 120 becas y unos 320 policías participaron en talleres. Pero la postal de la noche quedó en la convivencia de dirigentes que habitualmente se cruzan en otros escenarios: macristas, libertarios, peronistas, radicales y jueces bajo un mismo techo

Un rodeo americano con sello de Donald Trump, pero en Palermo

La embajada de Estados Unidos festejó los 250 años de la independencia norteamericana con un rodeo en el predio de La Rural ubicado en el barrio de Palermo. El embajador Peter Lamelas ofició de anfitrión en una jornada abierta al público con pruebas de destreza ecuestre, música country, sombreros texanos y looks vaqueros. Los food trucks completaron la postal con platos típicos de la gastronomía estadounidense.

Lamelas se tomó en serio el código de vestimenta y sumó detalles propios. El más comentado fue la hebilla de su cinturón, que llevaba la imagen de Donald Trump besando la bandera.

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Entre los asistentes hubo dirigentes políticos, empresarios y representantes del cuerpo diplomático. Pasaron por La Rural el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la senadora Carolina Losada, la diputada Lilia Lemoine, y el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. También se vio a figuras del espectáculo como Anamá Ferreira, entre una concurrencia que acompañó la consigna western.

Uno de los números de la velada fue protagonizado por Fátima Florez. La expareja de Javier Milei, quien ya había sido elegida por la embajada para los festejos del 4 de julio (cuando interpretó a Liza Minelli), esta vez se lució con una imitación de una de las figuras más icónicas de la música country: Dolly Parton.

Una fiesta de 15 a los 33

La legisladora porteña de La Libertad Avanza Lucía Montenegro celebró sus 33 años con una fiesta de 15, con vestido de gala, cotillón y pista de baile La consigna fue una “fiesta libertaria”, con invitados del espacio oficialista y una ambientación que combinó los códigos clásicos de los cumpleaños de quince con la liturgia del mileísmo.

Entre las asistentes estuvo la diputada nacional Lilia Lemoine, que se sumó a los bailes junto a la cumpleañera. El Presidente no estuvo físicamente, pero tuvo su momento estelar a través de la música, con fragmentos de sus discursos y el infaltable “¡Viva la Libertad, carajo!” como banda sonora de la celebración.

La lista de invitados incluyó también a la legisladora porteña Silvia Imas, la influencer libertaria Macarena Jimena Rodríguez, y Mara Pérez Reynoso, exfuncionaria del Ministerio de Seguridad. La ambientación tuvo pantalla gigante, imágenes de Milei y Donald Trump, sillones estilo princesa, mesas espejadas y hasta un show de robots LED. El salón elegido fue Janos, en Puerto Madero, que ofreció un servicio integral para la celebración.

En medio del discurso libertario contra los privilegios y el gasto de la política, la celebración en un salón de Puerto Madero, con una producción de alto despliegue y un costo estimado de varios millones de pesos, puso el foco sobre quién financió el evento. Hasta ahora, Montenegro no hizo público quién afrontó los gastos.

La Corte bonaerense y las cuatro sillas vacías

En la Corte bonaerense ya no saben cómo decirlo, pero Sergio Torres sigue intentándolo. El presidente del máximo tribunal fue la semana pasada a Bahía Blanca para un acto de reparación del legajo de Miguel Santiago Bacasún, empleado judicial desaparecido durante la última dictadura, y aprovechó una entrevista en un medio local para insistir con su reclamo de siempre. “Tenemos cuatro vacantes sobre siete jueces. Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar”, repitió, por si a alguien en La Plata se le había pasado.

No es la primera vez que lo dice: cuando presentó el proyecto de autarquía, Torres ya había hecho la cuenta de los 152 incumplimientos del plazo constitucional que tiene el Ejecutivo para proponer candidatos.

Con tres jueces haciendo el trabajo de siete, el supremo hasta se permitió una autocrítica. “Una justicia lenta no es justicia”, reconoció, con el cuidado de aclarar que hablaba de “todos” y no de “uno en particular”. También volvió sobre la autarquía, ese anhelo de que la Corte maneje su propia plata, ahora con un argumento bien concreto: muchos juzgados funcionan en edificios alquilados que no están preparados para la tarea.

El problema es que en la Gobernación las sillas vacías también se miden en votos. Axel Kicillof ya había avisado que, sin consensos en la Legislatura, no hay designaciones. Pero en la oposición sostienen que el nudo está más cerca: los cuatro nombres tendrían que repartirse entre el kicillofismo, el cristinismo, el massismo, el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza. Con tantos comensales, armar la mesa es todo un desafío.

Britos prepara la entrega anticipada en Chivilcoy

En Chivilcoy, Guillermo Britos decidió no esperar a que se le termine el mandato. El intendente vecinalista, que va por su tercer período consecutivo y no puede volver a presentarse por el límite a las reelecciones, contó que evalúa dejar el sillón antes de tiempo. Y ya tiene reemplazo: su secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo. “Acá no hay ningún imprescindible y tengo un extraordinario equipo que va a seguir gestionando”, aseguró Britos, en una frase poco habitual en la política bonaerense.

En su entorno no ocultan la jugada: la idea es que De Lillo complete el mandato, gane exposición y llegue a 2027 con el envión del cargo para presentarse como candidato. Algo así como un precalentamiento para un sucesor. Y Britos no es el único en esta situación: en la Provincia hay 82 intendentes que no podrán reelegir el año próximo, cuando se aplique por primera vez la ley de 2016 que limitó los mandatos y que se fue postergando una y otra vez. Quizás más de uno tome nota de la idea.

El expolicía bonaerense devenido abogado tiene una cintura política difícil de igualar. Pasó por la órbita de Francisco De Narváez, se acercó a María Eugenia Vidal cuando gobernaba la Provincia, en 2023 estuvo a un paso de ser el candidato a gobernador de Javier Milei y, en el medio, también mantuvo diálogo con Axel Kicillof. Con ese currículum, pocos se animan a adivinar cuál será su próximo destino.

Juliano, el récord mundial y la gira sin escenario

En La Plata, el diputado nacional Pablo Juliano organizó una nueva edición de “La Argentina que vivimos”, un formato que esquiva el clásico acto con atril y oradores en fila y se parece más a un stand up: micrófono abierto, sin guion y con los vecinos como protagonistas, que pasan al frente a contar sus problemas mientras el legislador escucha. “La política alejada de la gente fracasó”, sentenció el platense, que también se animó con su propio número. “Tengo, creo yo, un récord mundial: acompañé con mi voto cinco veces la Ley de Financiamiento Universitario”, se ufanó, entre la broma y el fastidio por tener que “insistir con lo obvio”.

Stand up de Juliano en La Plata.

Tampoco se privó de apuntar contra la Casa Rosada. “Nos dicen que no hay plata para los jubilados, ni para las personas con discapacidad, ni para la educación, pero en paralelo le financian un operativo de traslado de lujo a Flavio Bolsonaro, durante la madrugada”, disparó. La gira, que antes pasó por Formosa, Jujuy, Tucumán, Junín y Pergamino, tiene un objetivo declarado: “Recorrer todo el país”. Mientras tanto, el encuentro platense terminó con una colecta para terminar el techo de un comedor de Barrio Aeropuerto. Juliano asegura que “al algoritmo se le gana con organización”.

Deporte y política en el conurbano

En Malvinas Argentinas, la apertura de los primeros Juegos Argentinos Urbanos prometía skate, break y básquet 3x3, pero las miradas de la política se fueron rápido para otro lado. El anfitrión, Leonardo Nardini, aprovechó la ocasión para armar una foto con dirigentes de peso: Fernando Espinoza (La Matanza), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Pablo Garate (Tres Arroyos). También estuvo Pablo Mansilla, secretario de Gobierno de José C. Paz y hombre de máxima confianza de Mario Ishii. Al primer clic, en el peronismo bonaerense ya hablaban de un nuevo espacio con vistas a 2027, cuando el intendente sueña con pelear por la Gobernación.

Malvinas fue el punto de partida de una nueva historia para el deporte argentino



Cerramos los primeros Juegos Argentinos Urbanos, cuatro jornadas históricas que reunieron a más de 700 atletas de 22 provincias y pusieron a nuestro distrito en el centro del deporte urbano… pic.twitter.com/qV7f5cGtli — Leo Nardini (@Nardini_Leo) October 31, 2026

Nadie se sorprendió por la lista de invitados. Con Espinoza, a Nardini lo une una amistad que viene de los tiempos de Alberto Balestrini, y con Descalzo, todo un histórico del oeste del conurbano, la relación también es aceitada. La foto se sumó a la gira que viene haciendo el malvinense por distritos de toda la provincia, con intendentes, dirigentes y sindicalistas. Hay quienes ya lo describen como una campaña en cuotas.

El que se movió como si fuera el dueño de casa fue el diputado provincial Luis Vivona, gran impulsor de la proyección provincial de Nardini y autor de la Ley de Deporte Urbano bonaerense, que justamente inspiró los Juegos. Los más memoriosos destacaron que hasta el deporte le hace campaña al intendente. Y la cosa sigue: mientras compiten los más de 700 atletas de 22 provincias, en Malvinas esperan nuevas visitas de dirigentes peronistas.