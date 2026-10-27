Noviembre llega con aumentos en colectivos, alquileres, prepagas y servicios: cuánto impacta en el bolsillo

El Estado y las empresas ya definieron los incrementos de tarifas y servicios clave para este mes. Los nuevos montos entraran en vigencia este domingo 1 de noviembre.

Desde este domingo 1 de noviembre, los argentinos enfrentan una nueva tanda de aumentos en servicios básicos, tanto públicos como privados, que impactará directamente en los gastos fijos de las familias. Durante el undécimo mes del año, subirán las cuotas de la medicina prepaga, los boletos del transporte, las tarifas de luz y gas, y los aranceles de los colegios privados, entre otros rubros.

Tras el dato de inflación de septiembre del 1,9% , las empresas y gobiernos ajustarán sus cuadros tarifarios para noviembre. En algunos casos, los mecanismos de indexación mensual y las cláusulas contractuales vigentes serán los instrumentos que determinarán los nuevos valores de cada servicio. En otros, los aumentos son por decisión unilateral de los prestadores o reguladores.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para noviembre. Las cuotas de los planes de salud suben hasta 2,88%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

OSDE tendrá un aumento que oscila entre 1,7% y 2,2%, dependiendo del plan. El Hospital Italiano tendrá un incremento de 2,3%. Por otro lado, Swiss Medical subirá 2,3% y Sancor Salud pautó un alza de 2,88% . Por su parte, Galeno aumentará entre 2,2% y Omint tendrá una suba que llegará hasta el 2,75% . Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.

En el transporte público comenzará a regir un nuevo aumento desde el 1 de noviembre. Las tarifas del subte y los colectivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires suben un 3,9% , de acuerdo con el esquema de actualización automática que aplican ambas jurisdicciones.

Cabe señalar que el incremento surge de la fórmula que combina el último dato de inflación del INDEC, que en septiembre fue del 1,9%, con un adicional de dos puntos porcentuales.

Colectivos en la provincia de Buenos Aires

Los colectivos de la Provincia de Buenos Aires también tendrán un incremento del 3,9% desde el 1° de noviembre, resultado de aplicar la inflación de septiembre más dos puntos porcentuales adicionales. Las nuevas tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

Boleto mínimo (0 a 3 km): $1.253,44

Tramo de 3 a 6 km: $1.410,10

Tramo de 6 a 12 km: $1.566,79

Tramo de 12 a 27 km: $1.880,15

Los colectivos de la Provincia de Buenos Aires también tendrán un incremento del 3,9% desde el 1° de noviembre. Mariano Fuchila

Colectivos en la Ciudad

A partir del 1 de noviembre, a las tarifas de colectivos de la Ciudad, se aplicará una actualización del 3,9% y, en lo sucesivo, con actualizaciones mensuales de acuerdo a un índice (IPC del INDEC + 2 % en relación a la tarifa anterior).

En la Ciudad de Buenos Aires el nuevo cuadro tarifario con SUBE registrada quedará de la siguiente manera:

0 a 3 km: $956,69

3 a 6 km: $1.063,04

6 a 12 km: $1.144,92

12 a 27 km: $1.226,87

A partir del 1 de noviembre, a las tarifas de colectivos de la Ciudad, se aplicará una actualización del 3,9%.

Subte

El subte, en sintonía con el colectivo en CABA, también tendrá un incremento del 3,9%. Los nuevos valores son los siguientes:

Subte:

1 a 20 viajes: $1.887,00 (SUBE registrada) / $2.541,10 (SUBE no registrada)

(SUBE registrada) / (SUBE no registrada) 21 a 30 viajes: $1.509,60 / $2.400,26

31 a 40 viajes: $1.320,90 / $2.100,23

41 viajes en adelante: $1.132,20 / $1.800,20

El subte, en sintonía con el colectivo en CABA, también tendrá un incremento del 3,9%.

Premetro:

Tarifa simple: $660,45 (SUBE registrada) / $1.050,12 (SUBE no registrada)

Trenes en AMBA: sin aumento para noviembre

Los trenes del AMBA no tienen anunciado un nuevo aumento para noviembre. Cabe recordar que el último ajuste entró en vigencia el 1° de septiembre, cuando el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los $480 con SUBE registrada, como parte del cronograma escalonado de la Resolución 27/2026 que finalizó ese mes.

Los nuevos cuadros tarifarios para los meses venideros dependerán de una nueva resolución de la Secretaría de Transporte, que aún no fue publicada.

Los trenes del AMBA no tienen anunciado un nuevo aumento para noviembre.

Peajes en CABA: cuánto cuesta en noviembre

El peaje en las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) registraran un incremento del 3,9% desde este domingo 1° de noviembre. Con el nuevo cuadro tarifario, los vehículos livianos (dos ejes) abonan en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Horario normal: $4.878,81

$4.878,81 Hora pico: $6.914,08

Para las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero:

Horario normal: $2.032,63

$2.032,63 Hora pico: $2.874,44

Peaje de Alberti:

Horario normal: $1.545,07

$1.545,07 Hora pico: $1.951,36

Paseo del Bajo (vehículos livianos):

Tarifa: $10.794,97

El peaje en las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) registraran un incremento del 3,9% desde este domingo 1° de noviembre.

Alquileres

Los contratos de alquiler que se actualicen en noviembre tendrán ajustes que variarán según el índice y la periodicidad pactada. Para quienes tienen contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres (27.551) y actualizan de forma anual por el Índice para Contratos de Locación (ICL), el aumento será del 1,83% respecto de octubre, con el índice ubicándose en 37,21 el 1° de noviembre, según la Comunicación B 13249 del Banco Central publicada el 16 de octubre.

Para los contratos nuevos, firmados tras la derogación de esa ley en diciembre de 2023, la actualización depende de lo acordado entre las partes. Quienes ajustan por IPC de forma trimestral acumularán una suba de alrededor del 5,81% tomando julio, agosto y septiembre, mientras que los ajustes cuatrimestrales rondarán el 7,82% y los semestrales el 12,95%, de acuerdo con la variación acumulada del IPC en esos períodos.

Entonces, según el plazo determinado, queda así:

Ajuste trimestral: 5,81% (julio, agosto y septiembre).

5,81% (julio, agosto y septiembre). Ajuste cuatrimestral: 7,82% (junio, julio, agosto y septiembre).

7,82% (junio, julio, agosto y septiembre). Ajuste semestral: 12,95% (abril a septiembre).

Los contratos de alquiler que se actualicen en noviembre tendrán ajustes que variarán según el índice y la periodicidad pactada.

Telefonía e Internet

El sector de telecomunicaciones está desregulado desde 2023, por lo que cada empresa aplica aumentos de forma autónoma y los comunica directamente a sus clientes.

Movistar confirmó un incremento del 2,6% en los planes móviles a partir del 1° de noviembre. Claro y Personal/Telecom aún no publicaron comunicados oficiales sobre ajustes tarifarios para el mes, aunque es habitual que las empresas notifiquen los cambios por SMS o en la app unos días antes de que entren en vigencia.

Colegios privados: aumento del 3% en Provincia

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal de la Provincia de Buenos Aires subirán hasta un 3% en noviembre y otro 3% en diciembre, según lo autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y confirmado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

Los aranceles máximos varían según el nivel educativo y el porcentaje de subvención: los establecimientos con 100% de aporte estatal tendrán en noviembre un tope de $43.230 para nivel primario y $49.850 para secundario, mientras que los de 40% de aporte llegarán hasta $230.450 en secundaria. Desde el sector advierten que los importes sin compensar equivalen aproximadamente al 25% de los ingresos de una cuota mensual.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que las demoras en las autorizaciones generan diferencias económicas que quedan a cargo de los colegios. “Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación”, señaló.

En la Ciudad de Buenos Aires, según señalaron las fuentes de AIEPA a Ámbito, no hubo aumento definido para el mes de noviembre.

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal de la Provincia de Buenos Aires subirán hasta un 3% en noviembre y otro 3% en diciembre.

Luz y gas en noviembre

Las facturas de electricidad y gas tendrán nuevos ajustes en noviembre, aunque los cuadros tarifarios exactos aún no fueron publicados en el Boletín Oficial. El ENReGE suele oficializarlos en los últimos días del mes previo. En octubre, la luz subió un 2,41% para los usuarios de Edenor y un 2,34% para los de Edesur.

En cuanto al gas, los nuevos valores de Metrogas y Naturgy BAN se publicarán en los próximos días siguiendo el mismo mecanismo de actualización mensual basado en el IPC, el IPIM y el Índice de Salarios.

Las facturas de electricidad y gas tendrán nuevos ajustes en noviembre, aunque los cuadros tarifarios exactos aún no fueron publicados en el Boletín Oficial. Depositphotos

Aumento de agua en noviembre, en medio de fuertes cambios por la privatización de Aysa

Las facturas de agua de AySA tendrán novedades en noviembre, aunque con dos movimientos distintos. Por un lado, el ajuste mensual del Coeficiente de Modificación K continuará aplicándose sin el tope del 3% que rigió hasta agosto, por lo que el aumento mensual rondaría entre el 1,5% y el 2% según la fórmula que combina el IPC, el IPIM y el Índice de Salarios.

Por otro lado, y como novedad de mayor impacto, AySA presentó este lunes una propuesta de reforma estructural de los coeficientes zonales ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). La iniciativa prevé un aumento promedio del 22,6% para el 60% de los hogares del AMBA, lo que llevaría la factura media de $29.116 a $35.710 mensuales sin impuestos. Además, unos 500.000 usuarios perderían el descuento del 15% que hoy tienen por su ubicación geográfica, en tres etapas. En casos extremos, la suba acumulada podría llegar al 149%. Para evitar saltos bruscos, los aumentos tendrían un tope del 5% mensual.

La audiencia realizada el lunes no es vinculante: el ERAS deberá resolver si aprueba o no los cambios y cuándo entrarían en vigor. El gobierno de Axel Kicillof cuestionó la propuesta durante la jornada. El proceso se enmarca en la inminente privatización de AySA, cuyo contrato de compraventa se firmaría el 13 de noviembre.