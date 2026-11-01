Las exportaciones de carne crecieron casi 37% en lo que va de 2026 por la mejora en los precios

Según un informe del Consorcio ABC, las ventas externas de carne bovina crecieron un 36,9% en valor durante los primeros nueve meses del año, mientras que los volúmenes aumentaron apenas 5,3%. Sin embargo, en septiembre los envíos retrocedieron frente a agosto y China concentró el 68% de las toneladas exportadas.

Las exportaciones argentinas de carne bovina generaron ingresos por u$s3.791,2 millones entre enero y septiembre de 2026 , lo que representó un incremento del 36,9% respecto del mismo período del año anterior . El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la recuperación de los precios internacionales, ya que los volúmenes comercializados aumentaron a un ritmo considerablemente menor.

Según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), durante los primeros nueve meses del año se enviaron al exterior 549.600 toneladas de carne bovina refrigerada y congelada , un 5,3% más que en igual período de 2025. La diferencia entre ambas variaciones muestra que el aumento de los ingresos estuvo asociado fundamentalmente a los mejores valores obtenidos por tonelada exportada.

Sin embargo, el desempeño de septiembre mostró una desaceleración frente al mes anterior. Durante ese período, las exportaciones alcanzaron las 71.900 toneladas, por un valor de u$s492,7 millones , lo que implicó una caída mensual del 2,7% en volumen y del 6,3% en facturación.

En la comparación interanual, en cambio, los resultados fueron positivos: los volúmenes se mantuvieron en niveles similares a los de septiembre de 2025, mientras que los ingresos aumentaron un 18,7%.

"El acumulado de los primeros nueve meses del año 2026 revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 549,6 mil toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 3.791,2 millones de dólares", destacó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

Evolución de las exportaciones de carne vacuna

Los precios de exportación subieron casi 19% interanual, aunque retrocedieron en septiembre

Uno de los principales factores detrás del crecimiento de las exportaciones fue la recuperación de los precios internacionales de la carne argentina. En septiembre, el precio promedio de exportación se ubicó en u$s6.855 por tonelada, un 18,8% por encima de los u$s5.772 registrados en el mismo mes de 2025. No obstante, frente a agosto se produjo un retroceso del 3,7%.

La evolución de los precios refleja una recuperación significativa desde mediados de 2024, cuando el valor promedio había descendido hasta los u$s3.740 por tonelada.

A partir de 2025 comenzó una tendencia alcista que llevó a alcanzar un máximo cercano a los u$s7.300 por tonelada en mayo de 2026, antes de moderarse durante los meses siguientes. Esta mejora permitió sostener el crecimiento de los ingresos por exportaciones a pesar de que las cantidades vendidas al exterior mostraron un avance más limitado.

China concentró el 68% de las exportaciones argentinas de carne

China continúa consolidándose como el principal destino de la carne bovina argentina. Durante septiembre, el gigante asiático absorbió el 68% del volumen exportado, mientras que en el acumulado de los primeros nueve meses del año representó el 60,8%.

Según el informe, durante el noveno mes del año se enviaron a ese mercado alrededor de 30.000 toneladas de carne bovina congelada deshuesada, por un valor de u$s181,1 millones. A estos embarques se sumaron otras 18.800 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos provenientes de la despostada, que generaron ingresos por US$ 54,4 millones.

En conjunto, las ventas a China representaron aproximadamente u$s235,5 millones durante septiembre, equivalentes a cerca del 48% de la facturación total del mes. El precio promedio de la carne deshuesada enviada al mercado chino alcanzó los US$ 6.033 por tonelada, superando incluso los u$s5.900 registrados en mayo de 2022.

Sin embargo, pese al crecimiento de los embarques durante septiembre, el acumulado anual muestra una dinámica diferente. Entre enero y septiembre se exportaron 195.300 toneladas de carne congelada deshuesada a China, lo que representó una caída del 15% frente al mismo período de 2025.

El informe también señala retrocesos en los envíos de este producto desde Brasil y Australia hacia China, del 22% y 20%, respectivamente, en la comparación interanual acumulada.

Estados Unidos y Europa: retrocedieron los envíos, pero mejoraron los precios

El desempeño de los otros grandes mercados compradores mostró diferencias durante septiembre. En el caso de Estados Unidos, las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron unas 5.300 toneladas, afectadas principalmente por la elevada utilización de los contingentes con preferencias arancelarias.

El informe destaca que, al 26 de octubre, Argentina ya había utilizado el 91,4% de la cuota anual de 20.000 toneladas y el 71,2% del cupo de otras 20.000 toneladas correspondiente al cuarto trimestre, en el marco del Acuerdo Recíproco.

Pese a las restricciones en los volúmenes, los precios mantuvieron una evolución favorable. En septiembre, la carne refrigerada enviada a Estados Unidos alcanzó un valor promedio cercano a los u$s16.600 por tonelada, un 7% más que en agosto. En tanto, el precio de la carne congelada se mantuvo prácticamente estable, alrededor de los u$s7.650 por tonelada.

En la comparación de los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período de 2025, los precios de los productos refrigerados enviados a ese mercado aumentaron un 40%, mientras que los congelados registraron una mejora del 14%.

Por su parte, las exportaciones de carne refrigerada sin hueso hacia Europa retrocedieron cerca del 18% mensual, hasta ubicarse en 5.200 toneladas durante septiembre. La caída también se reflejó en el acumulado del año, con una reducción del 8% en los embarques, que pasaron de 44.900 toneladas entre enero y septiembre de 2025 a 41.400 toneladas en igual período de 2026.

En contraste, Chile mostró una mejora durante septiembre, con un incremento del 24% mensual en las compras de carne refrigerada sin hueso, hasta alcanzar las 2.100 toneladas. Sin embargo, en los primeros nueve meses del año los envíos a ese destino acumularon una caída del 15%.

Carne refrigerada y congelada: qué productos impulsaron las exportaciones

El crecimiento de los ingresos también se reflejó en las principales categorías comercializadas por los frigoríficos argentinos. Durante los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones de carne bovina congelada deshuesada alcanzaron las 317.200 toneladas, por un valor de u$s2.183,7 millones. Esto representó incrementos del 5,6% en volumen y del 37,5% en facturación respecto del mismo período de 2025.

En el segmento de carne refrigerada, los embarques totalizaron 89.600 toneladas, un 5,2% más en términos interanuales, mientras que los ingresos crecieron un 32,2%, hasta los u$s1.200 millones.

Por otra parte, las exportaciones de carne congelada con hueso y huesos provenientes de la despostada sumaron 142.300 toneladas, con ingresos por u$s402,3 millones. En este caso, el incremento de la facturación alcanzó el 48,7%, frente a una expansión del 4,4% en las cantidades.

A estos resultados se sumaron las ventas de menudencias y preparaciones bovinas, que generaron u$s222,8 millones entre enero y septiembre, con un volumen acumulado de 84.200 toneladas.