El mensaje del papa León XIV durante el Angelus, a una semana de su visita a la Argentina: "La santidad no es un privilegio para unos pocos" + Agregar ámbito en









En la habitual ceremonia de este domingo durante la Solemnidad de Todos los Santos, el Pontífice afirmó que la santidad "no es un privilegio para unos pocos". También destacó el valor de los gestos cotidianos de amor, la misericordia y la justicia.

El papa León XIV pidió construir la paz en su último Ángelus antes de viajar a la Argentina Vatican News

A una semana de su llegada a la Argentina, el papa León XIV encabezó este domingo el rezo del Ángelus en el Vaticano y dejó un mensaje centrado en la santidad, la solidaridad y la construcción de la paz. En el marco de la Solemnidad de Todos los Santos, el Pontífice sostuvo que alcanzar la santidad no es una posibilidad reservada a figuras excepcionales de la Iglesia, sino una vocación abierta a todas las personas, cualquiera sea el lugar que ocupen en la sociedad.

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"La santidad no es un privilegio para unos pocos, sino una vocación universal que nos interpela a cada uno de nosotros allí donde vivimos", expresó León XIV durante su reflexión previa a la oración mariana. La celebración estuvo dedicada tanto a los santos reconocidos oficialmente por la Iglesia como a quienes, sin haber sido canonizados, llevaron una vida de entrega y amor al prójimo. "Celebramos a todos los santos: a aquellos que la Iglesia ha reconocido como tales y también a tantos que no lo han sido, pero que Dios conoce", señaló.

Al profundizar sobre el significado de esta solemnidad, el Papa recurrió a las Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo para describir a quienes construyen ese camino de santidad. Habló de los pobres de espíritu, de quienes sufren y encuentran consuelo en la oración, de los que responden con mansedumbre frente a la violencia y de quienes tienen hambre de justicia. También destacó a quienes están dispuestos al perdón y trabajan por la paz, incluso frente a las dificultades y las persecuciones.

"Al contemplarlos con admiración, nos preguntamos: estas personas, con la gracia de Dios, ¿qué hicieron? Esencialmente, gestos y decisiones de amor que superan los cálculos de la codicia y la prepotencia del mal, que a veces parece prevalecer", reflexionó León XIV. En ese sentido, consideró que los santos representan "el signo más hermoso y más fuerte del Reino de Dios que viene" y que, según las enseñanzas de Jesús, ya está presente entre nosotros.

León XIV rezó el Angelus este domingo en el Vaticano. Vatican Media El Pontífice también dejó un mensaje de esperanza al recordar que Dios reconoce acciones y vidas que muchas veces pasan inadvertidas para los demás. "Dios ve el bien que nosotros no vemos, conoce historias que nosotros no conocemos, llega a corazones a los que nosotros no tenemos acceso", afirmó. Antes del rezo del Ángelus, pidió la intercesión de la Virgen María para que acompañe a los fieles en ese camino y los ayude a «no cansarnos de construir la paz, tanto en los hechos más importantes como en los más sencillos de la vida cotidiana».

La reflexión se produjo en la antesala de su viaje apostólico a Sudamérica y cuando falta una semana para su llegada a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre. León XIV permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Durante su estadía tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei, representantes de la sociedad civil, trabajadores, jóvenes, integrantes de la Iglesia y personas privadas de su libertad, además de encabezar celebraciones religiosas. Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. Qué es el Angelus El Ángelus es una oración breve, compuesta por tres versículos con sus respuestas, tres Avemarías y una oración final. Su nombre viene de las primeras palabras en latín: “Angelus Domini nuntiavit Mariae”. El Sumo Pontífice se asoma los domingos a una de las ventanas del palacio apostólico para saludar y bendecir a los fieles que se congregan en la plaza San Pedro en la ciudad el Vaticano.