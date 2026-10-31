Tras el golpe por el efecto Lula, la city mira las legislativas en EEUU para anticipar qué pasará con los activos locales

El triunfo de Lula en el balotaje golpeó a los activos argentinos, llevando a la city a analizar nuevos shocks externos y el impacto de las legislativas en EEUU.

Las elecciones de Brasil, en las que Lula da Silva logró torcer el destino previsto en las generales al imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro , golpearon de lleno a los activos argentinos, que ya venían afectados por las dudas que los inversores tienen sobre el devenir de la economía y el programa financiero en 2027. Por eso, los expertos de la city analizaron qué otros eventos externos impactarán sobre la bolsa local y qué esperar de ellos.

Tras analizar el rebote de los bonos en dólares luego del resultado de las generales del país vecino y el posterior descenso con la confirmación del triunfo de Lula, esta semana, desde 1816 , anticiparon que habrá que seguir atentamente el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses del martes próximo.

"Estos comicios son relevantes para nuestro país no solo por sus implicancias para los mercados, sino también pensando en la importancia que tuvo el apoyo de Trump-Bessent en el triunfo electoral de La Libertad Avanza en octubre de 2025 ", ampliaron.

Cabe resaltar que esta semana, con el desplome del real brasileño y la baja de los bonos en dólares que cotizan en el extranjero, el riesgo país local alcanzó su máximo desde las elecciones de 2025 , el mismo día en que el tipo de cambio real multilateral alcanzó mínimos desde mayo de ese año. En otras palabras, "tenemos bonos en mínimos de 12 meses y moneda (en términos reales) en máximos desde semanas después de la unificación cambiaria" , describieron desde 1816.

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Con una mirada más política, desde LCG describieron esta semana qué lectura hay detrás del triunfo de Lula para nuestro país. "El mercado leyó el triunfo de Lula, como referente de un centro-progresismo, como una señal de que el giro regional hacia la centroderecha (lo que suelen preferir los mercados) no es tan firme, y descubrió que una presidencia de Kicillof es más probable de lo que suponía. El efecto Lula acentuó una dinámica que ya venía de antes: en octubre el riesgo país acumula una suba cercana al 22% (arrancó el mes en 607 puntos) y el canje CCL/MEP llegó a 6%, nivel que no se veía desde marzo de 2024", describieron.

El martes próximo serán las elecciones de medio término en EEUU, que funcionarán como un plebiscito de la gestión de Trump. Según las encuestas, es muy probable que los demócratas ganen la mayoría en la Cámara de Representantes, y algo menos probable que también se queden con el Senado. "El resultado definiría cuánto margen tendrá Trump para una eventual ayuda financiera a la Argentina si llegara a necesitarse en los meses electorales, como ocurrió en 2025", ampliaron desde LCG esta semana.

Tras la victoria de Lula: el primer balance del golpe a los activos locales y los puntos débiles que deja

Con la primera semana transcurrida, desde IEB realizaron el primer balance de la victoria de Lula y su impacto en los activos brasileños y argentinos. "La primera conclusión que surge es que, en ambos casos, el impacto fue más marcado en el equity que en los soberanos y en el dólar", expresaron.

Ante esto, la respuesta llega de la mano de las reservas. El Banco Central de Brasil cuenta con reservas internacionales que cubren 3,8 veces su stock de deuda pública en moneda extranjera (u$s363.000 millones vs. u$s95.000 millones). "Brasil posee reservas equivalentes al 14% de su PBI: para dimensionarlo, sería como si el BCRA contara con reservas por u$s100.000 millones", explicaron desde IEB.

Por su parte, el dólar trepó a 5,61 reales para luego retroceder y mantenerse en torno a 5,39, esto es, una suba del 6,9% respecto del cierre del viernes (5,04). "Si bien Brasil representa el 30% de nuestro Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), no vemos un impacto de gran magnitud en las cuentas externas", analizaron desde el mismo informe.

En bienes, el canal cambiario es menos claro, especificaron desde el mismo informe. Pese a los fuertes vaivenes del TCR, las exportaciones a Brasil se mantienen estables en u$s12.500 millones por año desde 2021, aunque pierden participación en el total exportado.

"Más que el tipo de cambio, lo que define el comercio bilateral es el crecimiento de Brasil: cuando se acelera, aumenta su demanda de bienes argentinos y se reduce su saldo exportable, y viceversa. Si hay un efecto, lo vemos en el sector automotriz, vía tasa. La pick-up mediana, principal producto de exportación a Brasil, se financia con crédito, y tras la reelección de Lula el mercado dejó de esperar recortes de la Selic para 2027. En síntesis, la victoria de Lula golpeó al equity, pero no vemos un efecto significativo en las cuentas externas", cerraron.