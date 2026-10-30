Dólar: qué espera la city para noviembre y por qué el cierre de año enciende las alertas del mercado

Las proyecciones apuntan a que continúe un esquema de ajuste gradual, pero la city monitorea de cerca la demanda estacional de divisas de cara a diciembre, las compras del BCRA y la devaluación del real brasileño.

El dólar mayorista aumentó 1,1% en octubre , mientras que la inflación estimada para ese mes es cercana al 2% . En lo que va del año, subió apenas 5,4% , mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un 23,6% hasta septiembre . En ese contexto, para noviembre la city no descuenta un aumento brusco, pero pone el foco en diciembre por la demanda estacional de divisas, las compras del BCRA y la devaluación del real brasileño .

Las proyecciones apuntan a que continúe un esquema de ajuste gradual, con un dólar que avanzaría por debajo de la inflación. Sin embargo, el escenario no está exento de riesgos. Para el economista Gustavo Ber , el dólar mayorista podría deslizarse gradualmente hacia los $1.560 durante noviembre .

"A nivel cambiario, las miradas de los operadores seguirían apuntando a si se extenderá el mayor ritmo de compras del BCRA de octubre, tras la pausa de agosto y septiembre", subrayó el economista.

En la misma línea, Gustavo Quintana , operador de PR, tampoco espera cambios significativos en la dinámica cambiaria de corto plazo. Según explicó, la demanda de cobertura podría convivir con la estrategia oficial de mantener el tipo de cambio en niveles cercanos a los actuales, mientras que los ingresos de divisas muestran un flujo acorde con la estacionalidad, al que se suman las colocaciones de deuda en el exterior y los desembolsos vinculados con proyectos de inversión .

"Seguramente, en diciembre, veremos un panorama de mayor firmeza porque la demanda aumenta estacionalmente y, obviamente, estaremos cerca del inicio de un año electoral que puede alentar mayor dolarización de portafolios", resaltó el especialista.

Los riesgos externos y el impacto de la devaluación del real

Andrés Reschini, operador de F2 Soluciones Financieras, también proyectó que el dólar continuará subiendo por debajo del ritmo de la inflación, siempre que no se produzca un deterioro significativo del escenario internacional. El principal riesgo, advirtió, está en el contexto externo. "Las condiciones financieras más restrictivas, las presiones inflacionarias globales, un dólar internacional más fuerte y las tasas de interés elevadas pueden generar presión sobre el mercado local. A ese escenario se sumó la volatilidad del real brasileño, que podría convertirse en un factor adicional si la depreciación se profundiza", precisó.

El real brasileño sufrió un fuerte ajuste después del batacazo en el balotaje presidencial del 25 de octubre, que le otorgó un cuarto mandato a Luiz Inácio Lula da Silva. El dólar llegó a subir más de 12% durante la rueda posterior a los comicios y cerró con un avance cercano al 9%, en torno a los 5,41 reales. La reacción de los mercados también alcanzó a los activos argentinos, con caídas en bonos y acciones y una suba del tipo de cambio mayorista.

Para el economista Federico Glustein, la remonetización anunciada por el BCRA podría contribuir a mantener relativamente estable el mercado. "En ese sentido, la oferta de divisas seguirá siendo importante durante el mes ante una eventual recuperación de las exportaciones del agro tras las inundaciones. La demanda estacional de pesos aumentará levemente por las necesidades de las empresas y los rendimientos de los activos continuarán siendo ligeramente positivos. Por ende, aunque parte de esa demanda de pesos pueda trasladarse al dólar, el carry trade seguirá funcionando, lo que desincentivará la dolarización de carteras", analizó.

"Hay que tener especial cuidado con los vencimientos de instrumentos dollar linked, que podrían acelerar un poco el precio de la divisa. Pero, por el ritmo de las licitaciones y la respuesta del Gobierno, no lo veo como un problema, sino como un factor que no hay que desatender. Sí podría registrarse una mayor presión hacia fines de noviembre por la demanda de divisas para pagar las vacaciones de diciembre, sobre todo tras la devaluación del real luego del balotaje brasileño, que abarató relativamente los destinos turísticos de Brasil para los argentinos. Esto podría impulsar una suba del dólar a medida que se acerque diciembre, aunque no sería un factor determinante durante todo el mes", continuó.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y también una referencia para el turismo emisivo durante el verano. La devaluación del real abarata relativamente los productos y los destinos turísticos de ese país para los argentinos, al tiempo que deteriora la competitividad de los bienes locales frente a los brasileños. Para Glustein, si el peso no corrige su valor relativo y el real no recupera terreno, la cuestión puede adquirir mayor relevancia hacia noviembre y diciembre.

Diciembre, el mes que concentra las alertas de la city

La expectativa de un noviembre sin sobresaltos también encuentra un punto de comparación en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA. En su última edición, correspondiente a septiembre, los analistas proyectaron un dólar mayorista de $1.580 para noviembre y de $1.614 para diciembre. Es decir, anticipan una suba gradual hacia el cierre del año, aunque esas estimaciones no implican necesariamente un salto cambiario.

En paralelo, la capacidad del Banco Central para sostener las compras de divisas será determinante. Durante octubre, la autoridad monetaria aceleró las adquisiciones en el mercado de cambios, en un contexto de mayor oferta de dólares. Adquirió u$s1.395 millones, casi triplicando la suma de septiembre, y las reservas se ubicaron en u$s49.556 millones.