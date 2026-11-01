Los plazos fijos en dólares alcanzaron un máximo de diez años y los depósitos marcaron un récord desde 2002 + Agregar ámbito en









Según un informe de ADEBA, los depósitos en moneda extranjera superaron los u$s42.350 millones, su nivel más alto en términos reales desde la salida de la convertibilidad. A su vez, las colocaciones a plazo ya representan el 28% del total, frente al 11% de noviembre de 2024, en una señal de mayor confianza de los ahorristas.

Aumentó la cantidad de gente que pone a rendir los dólares.

Los depósitos en dólares del sistema bancario argentino alcanzaron los u$s42.350 millones en octubre de 2026, su nivel más alto en términos reales desde la salida de la convertibilidad. En paralelo, los plazos fijos en moneda extranjera ganaron protagonismo y ya representan el 28% del total de depósitos privados, la mayor proporción de los últimos diez años, según un informe de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

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Este cambio refleja una mayor disposición de los ahorristas a mantener sus dólares inmovilizados durante un período determinado, en lugar de conservarlos en cuentas a la vista. Para la entidad, la tendencia constituye una señal de mayor confianza en el sistema bancario y podría favorecer la expansión del crédito en moneda extranjera.

El avance resulta significativo frente a noviembre de 2024, cuando la participación de los plazos fijos había caído a un mínimo del 11%, debido al ingreso de fondos del blanqueo de capitales, que se concentraron principalmente en cuentas de disponibilidad inmediata. Desde entonces, el indicador recuperó 17 puntos porcentuales, aunque todavía permanece por debajo del promedio histórico del 34% registrado desde 2010.

Los depósitos en dólares superaron los u$s40.000 millones Depósitos en dólares: qué explica el crecimiento y cuánto margen queda De acuerdo con ADEBA, la expansión de los depósitos responde a una combinación de factores, entre ellos la mayor confianza en las entidades financieras, la eliminación de distintas restricciones cambiarias y el blanqueo de capitales de 2024. También atribuyó parte de la evolución al impulso de la Ley de Inocencia Fiscal.

Sin embargo, el volumen actual de depósitos todavía equivale a menos de la mitad de los niveles registrados a fines de los años noventa, cuando el stock superaba los u$s90.000 millones, medidos en términos reales mediante el ajuste por inflación estadounidense.

La comparación también muestra diferencias en la composición del ahorro. Mientras que actualmente el 28% de los depósitos privados en dólares se encuentra colocado a plazo, hacia fines de aquella década la proporción rondaba el 80%. En ese contexto, la asociación bancaria señaló que una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal podría contribuir a profundizar el crecimiento de los fondos depositados en el sistema financiero. Cuánto paga cada banco los plazos fijos en dólares Para personas humanas que llevan a cabo la operación por canales electrónicos, el Banco Nación ofrece actualmente diferentes tasas según la cantidad de días. Los valores vigentes son: 30 a 59 días: 1,25% TNA

60 a 89 días: 1,50% TNA

90 a 179 días: 1,90% TNA

180 a 269 días: 2,75% TNA

270 a 364 días: 3,25% TNA

365 a 720 días: 4,50% TNA El monto mínimo para constituir un plazo fijo en dólares es de u$s100, pero las tasas son menores cuando la operación se lleva a cabo presencialmente en una sucursal. Para un período de entre 30 y 59 días, por ejemplo, la TNA es de 0,75%, frente al 1,25% disponible electrónicamente. Por eso, el canal elegido también va a impactar en el resultado final.