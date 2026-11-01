Tras las críticas de Javier Milei, Domingo Cavallo insistió con la necesidad de acumular reservas y pidió compras por u$s15.000 millones

El exministro de Economía publicó un nuevo análisis, en el que advirtió sobre los riesgos externos que podrían afectar a la Argentina de cara a 2027. Cuestionó el esquema cambiario del Gobierno, reclamó eliminar el cepo para las empresas y sostuvo que el Banco Central debería financiar la compra de divisas con emisión monetaria.

Luego de las críticas públicas de Javier Milei , el exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a marcar diferencias con el programa económico del Gobierno y reiteró su reclamo para que el Banco Central acelere la acumulación de reservas internacionales. En una nueva publicación en su blog personal, advirtió sobre los riesgos externos que podrían afectar a la Argentina de cara a 2027 y sostuvo que la autoridad monetaria debería comprar al menos u$s15.000 millones durante los próximos doce meses.

El planteo se conoció después de que el Presidente cuestionara públicamente al exfuncionario y calificara sus posiciones de "impresentables". Sin embargo, Cavallo volvió a insistir con una de las principales diferencias que mantiene con la administración libertaria: la necesidad de modificar el esquema monetario y cambiario para fortalecer las reservas , aun cuando eso implique emitir pesos para comprar dólares.

En su artículo, titulado "Los riesgos para 2027 no son sólo domésticos. También hay riesgos externos. Por eso es tan importante la acumulación rápida de reservas netas", el exministro consideró que el debate económico argentino está demasiado concentrado en el nivel de actividad, el consumo y las perspectivas de inversión, mientras deja en segundo plano posibles turbulencias internacionales.

"En materia de lucha contra la inflación, el riesgo de una eventual crisis cambiaria futura antes de que se logre la estabilización completa de la economía, es más peligroso que el riesgo de emisión por acumulación de reservas", escribió.

Cavallo identificó do s focos principales de preocupación para los próximos meses. El primero es la posibilidad de una crisis fiscal y financiera en Estados Unidos y Europa, que podría derivar en un escenario de estanflación global. El segundo está relacionado con Brasil , donde advirtió sobre los riesgos de una depreciación del real acompañada por una recesión económica.

Según su análisis, una combinación de esos factores, sumada a la creciente competencia exportadora de China, podría generar consecuencias negativas para la industria argentina.

El economista también cuestionó el optimismo que atribuye a algunos sectores del mercado respecto de la capacidad del país para aislarse de una eventual crisis internacional gracias a sus recursos naturales y a la distancia geográfica de los principales conflictos.

A su entender, el potencial exportador y las inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no serían suficientes para evitar un escenario de inestabilidad si se deterioran las condiciones financieras internacionales.

En relación con Brasil, además, advirtió sobre la importancia de preservar la integración económica bilateral y evitar que las diferencias ideológicas se traduzcan en obstáculos comerciales. Consideró que una mayor integración brasileña con los BRICS, en un contexto de crisis occidental, podría modificar el escenario regional.

El plan de Cavallo: eliminar el cepo y emitir para comprar dólares

El núcleo de la propuesta del exministro apunta directamente al esquema cambiario que mantiene el Gobierno. Cavallo sostuvo que las restricciones que todavía rigen para las empresas y el manejo del tipo de cambio comercial por parte del Banco Central dificultan la acumulación de reservas y contribuyen a mantener elevados el riesgo país y las tasas de interés en pesos.

Por eso, volvió a reclamar la eliminación completa del cepo cambiario y la implementación de un mercado de cambios libre, en el que el Banco Central intervenga principalmente para comprar divisas y, una vez que cuente con suficientes reservas, pueda actuar frente a shocks externos transitorios.

En ese marco, propuso que la autoridad monetaria realice compras diarias de dólares a un ritmo previamente anunciado. El objetivo que planteó es acumular no menos de u$s15.000 millones en los próximos doce meses.

A diferencia del criterio que sostiene el equipo económico de Luis Caputo, Cavallo consideró que esas adquisiciones deberían financiarse mediante emisión monetaria y no con deuda interna.

El economista reconoció que el Gobierno teme que esa estrategia tenga consecuencias inflacionarias, pero sostuvo que el riesgo de no acumular suficientes reservas podría ser mayor. También diferenció las operaciones del Banco Central de las necesidades de divisas del Tesoro: planteó que el Gobierno debe comprar los dólares para afrontar sus pagos externos con recursos fiscales o endeudamiento, sin recurrir a la emisión para financiar esas obligaciones.

Según su diagnóstico, la acumulación de reservas permitiría reducir las tasas de interés, disminuir el riesgo país y favorecer la expansión del crédito bancario.

Las advertencias sobre el rumbo económico y las elecciones de 2027

En otro tramo de su publicación, Cavallo respaldó el objetivo oficial de avanzar hacia una economía más abierta y con mayor respeto por los derechos de propiedad, aunque advirtió que las reformas deben implementarse con una secuencia adecuada y mediante la construcción de consensos.

Sostuvo que una aplicación desordenada de los cambios podría provocar "mucha destrucción y muy poca construcción", además de generar un nivel de insatisfacción social que ponga en riesgo la continuidad de las reformas.

También vinculó el escenario económico con las elecciones presidenciales de 2027. En ese sentido, advirtió que, si el Gobierno mantiene sin modificaciones su estrategia económica y de política exterior, no puede descartarse un traspié electoral que implique un retroceso en materia económica y social.

El nuevo planteo vuelve a exponer las diferencias entre Cavallo y Milei sobre la forma de administrar la política monetaria. Aunque el exministro acompaña el objetivo de reducir la inflación y avanzar hacia una economía más liberal, considera que el esquema actual no garantiza una acumulación suficiente de reservas para enfrentar eventuales turbulencias externas.

Así, en medio del cruce con el Presidente, Cavallo volvió a poner sobre la mesa una discusión central para el programa económico: cómo fortalecer las reservas internacionales sin poner en riesgo el proceso de desinflación.