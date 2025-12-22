Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 22 de diciembre

Live Blog Post

Javier Milei aseguró que la Argentina pagará la deuda en enero: "Solo de oferta de repo tenemos u$s7.000 millones"

Javier Milei afirmó que Argentina cumplirá con los próximos compromisos de deuda y resaltó que la economía está preparada para enfrentar los vencimientos de enero y meses siguientes. El presidente destacó que solo de oferta de repo se cuentan u$s7.000 millones, mientras defendió las bandas cambiarias como herramienta para “neutralizar la volatilidad” del dólar.

El presidente sostuvo: “Vamos a pagar la deuda, solo de oferta del repo tenemos u$s7.000 millones, así que estamos tranquilos”. Las declaraciones se producen después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, detallara las herramientas para afrontar el vencimiento del 9 de enero, cercano a u$s4.200 millones, incluyendo swaps con China y Estados Unidos, préstamos internacionales y posibles refinanciamientos.

Leé la nota completa