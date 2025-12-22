SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
22 de diciembre 2025 - 09:21

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 22 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial se acomoda al nuevo esquema cambiario. El tipo de cambio mayorista cerró el viernes $1.450, mientras que el minorista en el Banco Nación (BNA) se ubicó a $1.475. Por su parte, el dólar blue se vendió en $1.485. Este lunes, el INDEC dará a conocer el dato del EMAE del mes de octubre mientras se esperan avances en el plano político para la aprobación del Presupuesto 2026, en una semana mediada por la Navidad.

Live Blog Post

Javier Milei aseguró que la Argentina pagará la deuda en enero: "Solo de oferta de repo tenemos u$s7.000 millones"

Javier Milei afirmó que Argentina cumplirá con los próximos compromisos de deuda y resaltó que la economía está preparada para enfrentar los vencimientos de enero y meses siguientes. El presidente destacó que solo de oferta de repo se cuentan u$s7.000 millones, mientras defendió las bandas cambiarias como herramienta para “neutralizar la volatilidad” del dólar.

El presidente sostuvo: “Vamos a pagar la deuda, solo de oferta del repo tenemos u$s7.000 millones, así que estamos tranquilos”. Las declaraciones se producen después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, detallara las herramientas para afrontar el vencimiento del 9 de enero, cercano a u$s4.200 millones, incluyendo swaps con China y Estados Unidos, préstamos internacionales y posibles refinanciamientos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El dólar encara la semana corta y hay expectativa en la city a días del debut del nuevo esquema de bandas

El dólar inicia la semana con la atención del mercado puesta en el frente político y en las definiciones del esquema cambiario previsto para 2026, tras una semana en la que el tipo de cambio mayorista acumuló subas moderadas y dejó señales claras sobre las expectativas de corto y mediano plazo.

El viernes, el dólar mayorista cerró en $1.451, con una baja diaria de $1, aunque en el balance semanal avanzó $9 (+0,6%). De ese modo, la cotización quedó a una distancia del 4,9% respecto del techo de la banda cambiaria vigente. En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación finalizó en $1.475.

Leé la nota completa

Live Blog Post

La UIF implementó un nuevo sistema para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo

uif lavado activos dinero dolares

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó un nuevo régimen de intercambio de información entre los principales organismos de control del sistema financiero y económico, con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 233/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente del organismo, Paulo Starc. La normativa entrará en vigencia a los 90 días corridos desde su publicación.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Bandas cambiarias: el ajuste renueva expectativas de la city y obliga a recalibrar pronósticos del dólar e inflación

Por Giuliana Iglesias

El Gobierno informó un cambio en la política cambiaria a partir del 1 de enero y mejoró la expectativa para los bonos hard dollar, pero abrió un nuevo debate sobre el nuevo "ancla" de cara a 2026.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 22 de diciembre

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.474,10 para la venta.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias