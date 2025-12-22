Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 22 de diciembre

El dólar oficial se acomoda al nuevo esquema cambiario. El tipo de cambio mayorista cerró el viernes $1.450, mientras que el minorista en el Banco Nación (BNA) se ubicó a $1.475. Por su parte, el dólar blue se vendió en $1.485. Este lunes, el INDEC dará a conocer el dato del EMAE del mes de octubre mientras se esperan avances en el plano político para la aprobación del Presupuesto 2026, en una semana mediada por la Navidad.
Javier Milei aseguró que la Argentina pagará la deuda en enero: "Solo de oferta de repo tenemos u$s7.000 millones"
Javier Milei afirmó que Argentina cumplirá con los próximos compromisos de deuda y resaltó que la economía está preparada para enfrentar los vencimientos de enero y meses siguientes. El presidente destacó que solo de oferta de repo se cuentan u$s7.000 millones, mientras defendió las bandas cambiarias como herramienta para “neutralizar la volatilidad” del dólar.
El presidente sostuvo: “Vamos a pagar la deuda, solo de oferta del repo tenemos u$s7.000 millones, así que estamos tranquilos”. Las declaraciones se producen después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, detallara las herramientas para afrontar el vencimiento del 9 de enero, cercano a u$s4.200 millones, incluyendo swaps con China y Estados Unidos, préstamos internacionales y posibles refinanciamientos.
