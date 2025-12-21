No te excedas en dólares: todo lo que tenés que saber sobre los límites de compra en Shein y Temu

Antes de comprar, conviene conocer los límites vigentes y cómo impacta el dólar en cada envío.

Las reglas de ingreso y los controles aduaneros marcan el camino de las compras internacionales.

Comprar en plataformas del exterior se volvió una práctica cada vez más habitual entre los argentinos. Sin embargo, en un contexto donde el dólar condiciona cada gasto, conocer los topes y reglas vigentes resulta clave para evitar sorpresas al momento de recibir el pedido.

Las compras en sitios como Shein y Temu están alcanzadas por normativas específicas que fijan montos máximos, impuestos y requisitos formales. Entender cómo impacta el dólar en cada operación permite planificar mejor y aprovechar estas plataformas sin inconvenientes.

Las compras realizadas en plataformas del exterior cuentan con un límite máximo por envío que incluye el valor del producto, el flete y el seguro. En el caso de envíos mediante courier , cada paquete no puede superar los 3.000 dólares y está sujeto a impuestos a partir de cierto umbral.

Cuando el envío se realiza a través del correo estatal, también rige un tope de 3.000 dólares por paquete, aunque el esquema impositivo es diferente . Existe una franquicia inicial libre de impuestos y, una vez superada, se aplica un porcentaje sobre el excedente.

Además del monto, hay restricciones vinculadas al peso, la cantidad de unidades por producto y la finalidad de la compra. Las adquisiciones deben ser para uso personal y no pueden presentar características comerciales.

Otro punto a tener en cuenta es la cantidad de compras permitidas por año calendario. Dependiendo del régimen elegido, existen límites anuales que conviene conocer antes de avanzar con una orden en Shein o Temu.

Cómo hacer para que te llegue el pedido a tu casa

El proceso de entrega varía según el tipo de envío seleccionado. En los servicios de courier, la empresa privada gestiona la liberación aduanera y lleva el paquete al domicilio, aunque luego es necesario notificar la operación ante el organismo correspondiente.

Si el envío ingresa por el correo estatal, el trámite requiere más pasos: aviso de compra, declaración del contenido y pago de tasas e impuestos antes de que el pedido pueda ser entregado en el domicilio.