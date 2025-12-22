Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este lunes 22 de diciembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.647,18 para la compra y a $1.743,58 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.772,75 para la compra y a $1.803,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.266,17 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.450 .

El dólar blue cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.548,30 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,8%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.494,62 y la brecha con el dólar oficial es de 3,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.535,76, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.717, según Binance.