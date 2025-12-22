El dólar encara la semana corta y hay expectativa en la city a días del debut del nuevo esquema de bandas + Seguir en









Tras una semana de subas moderadas, el dólar inicia el lunes con el foco puesto en el frente político y el esquema de bandas que regirá desde 2026, mientras el mercado sigue de cerca la acumulación de reservas y los vencimientos de deuda.

El dólar inicia la semana con la atención del mercado puesta en el frente político y en las definiciones del esquema cambiario previsto para 2026, tras una semana en la que el tipo de cambio mayorista acumuló subas moderadas y dejó señales claras sobre las expectativas de corto y mediano plazo.

El viernes, el dólar mayorista cerró en $1.451, con una baja diaria de $1, aunque en el balance semanal avanzó $9 (+0,6%). De ese modo, la cotización quedó a una distancia del 4,9% respecto del techo de la banda cambiaria vigente. En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación finalizó en $1.475.

background-of-dollars-banknotes-1jpg.webp El Tesoro acumuló dólares y se prepara para el vencimiento de enero En este inicio de semana, los operadores monitorean el comportamiento de los dólares financieros, que el viernes mostraron leves bajas: el MEP cerró en $1.499,10, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo en $1.544,69, con brechas acotadas frente al tipo de cambio oficial, en un rango de 3,4% a 6,7%.

Las señales más claras sobre las expectativas del mercado llegaron desde el mercado de futuros, donde los contratos cerraron con ajustes a la baja. El contrato de diciembre terminó en $1.457, el de enero en $1.491,5 y el de marzo en $1.554, reflejando un sendero de corrección gradual del tipo de cambio, consistente con el esquema de bandas.

En paralelo, el mercado sigue de cerca el avance legislativo del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que busca facilitar el ingreso de divisas al sistema formal, y la estrategia oficial para afrontar los vencimientos de deuda por u$s4.300 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la confianza en el cumplimiento, apoyado en fuentes de financiamiento en negociación.

El Tesoro aceleró la compra de dólares y los depósitos treparon cerca de u$s2.000 millones En las últimas dos semanas, entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central de la República Argentina desde apenas u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones, según el último informe semanal de Invecq. El salto, cercano al 2.000%, se explicó por compras estimadas en u$s630 millones, a las que se sumaron u$s360 millones en desembolsos netos de organismos internacionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, y u$s910 millones obtenidos mediante la colocación de Bonares. De esta manera, el equipo económico encabezado por Luis Caputo se adelantó al anuncio del BCRA de que, a partir de enero, el esquema de bandas cambiarias dejará de ajustarse al 1% mensual para pasar a hacerlo en función de la inflación del segundo mes previo. Además, la autoridad monetaria comenzará a comprar dólares y acumular reservas con el objetivo de avanzar en una remonetización de la economía, que implicaría un aumento de la Base Monetaria desde el 4,2% al 4,8% del PBI.

