Javier Milei: "No lo voy a vetar, tenemos Presupuesto"

En medio de especulaciones sobre el futuro de la iniciativa, que fue aprobada aunque con un capítulo menos, el Presidente aclaró que van a "acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero".

Luego de la media sanción que recibió el Presupuesto 2026 el jueves por la madrugada en la Cámara de Diputados, empezaron a circular versiones que afirmaban que el presidente Javier Milei podría vetar la iniciativa ya que el capítulo XI -que derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, entre otras cosas- había sido rechazado. Sin embargo, el mandatario celebró la aprobación y aseguró que seguirá adelante con el proyecto y va a "acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero" .

A pesar del rechazo del capítulo XI, el mandatario destacó: "Hemos podido sancionar el Presupuesto", dijo luego de que la iniciativa recibiera la aprobación de Diputados y señaló: "En la batalla legislativa hubo 14 contiendas. La primera fue lograr el quórum, después que se vote por capítulos y finalmente que se hayan aprobado 11 de los 12 capítulos que se votaron. Hoy tenemos media sanción, eso me parece muy importante ", celebró.

A su vez, remarcó que el texto está "construido sobre la base del déficit cero" y aseguró que, de esta manera, "el superávit primario va a cubrir por lo menos el pago de intereses o más".

Respecto al rechazo del apartado mencionado, explicó que van a "acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero" y enfatizó que esa es "la política importante". Sobre este punto, aclaró que "no va a subir impuestos" y afirmó que "no es trivial la forma en la que se consigue el superávit fiscal".

Milei negó una "traición a Macri" por las designaciones en la AGN

También respecto a la agenda parlamentaria, Milei habló de las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN), que generaron un fuerte descontento dentro del PRO, que había postulado a Jorge Triaca, aunque no consideró que haya sido una "traición a Macri". "Es parte de cómo se maneja la lógica de la política", afirmó.

A su vez, aclaró: "No tengo ningún pacto con (Sergio) Massa, vienen mintiendo sistemáticamente con eso. Me endosan acuerdos con él y con Cristina (Kirchner) y, sin embargo, Cristina terminó presa en este gobierno", lanzó. Al mencionar a la expresidenta, el periodista Luis Majul habló su estado de salud, ya que tuvo que ser intervenida por un cuadro de apendicitis y permanece internada en el sanatorio Otamendi, y Milei expresó: "Separo lo político de lo humano, que tenga una prota recuperación".

Milei, sobre el nuevo titular de ARCA: "Causas abiertas pueden tener un montón de personas"

Otro de los tantos temas que abordó Milei fue la designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El mandatario destacó que se trata de "la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina" y que "es un capital humano difícil de reemplazar”.

El flamante funcionario tiene causas judiciales abiertas por presuntas omisiones en sus declaraciones juradas, vinculada a tres inmuebles no declarados en Estados Unidos aunque el Presidente desestimó estas acusaciones. "Causas abiertas pueden tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender", lanzó el mandatario.

Respecto a la falta de designación de jueces y a un eventual segundo intento por aprobar el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, señaló que "no es el momento", al argumentar que aún no cuenta con los números en la Cámara alta.

"Tengo que lograr tener los dos tercios en el Senado y hoy no están esos números. Va a hacer tensar la situación de manera innecesaria y no estoy dispuesto a darle ningún tipo de concesión al kirchnerismo. Entonces, cuando podamos juntar los dos tercios sin tener que golpearle la puerta al kirchnerismo lo haremos", explicó Milei.

Noticia en desarrollo-