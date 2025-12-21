Bandas cambiarias: el ajuste renueva expectativas de la city y obliga a recalibrar pronósticos del dólar e inflación

El Gobierno informó un cambio en la política cambiaria a partir del 1 de enero y mejoró la expectativa para los bonos hard dollar, pero abrió un nuevo debate sobre el nuevo "ancla" de cara a 2026.

El mercado ingresa en el mood de las fiestas con una agenda cargada de datos para esta semana, pero con noticias muy optimistas. El giro que dio el equipo económico en torno a la modificación en las bandas cambiarias , ahora ajustadas por inflación desde el 1 de enero, no sólo sorprendió sino que también permitió renovar las expectativas positivas en un contexto en donde el mercado insistía con algún tipo de reajuste. El efecto fue inmediato: los bonos Hard Dollar comprimieron rendimientos, y el riesgo país bajó, ante la confirmación de un programa de acumulación de reservas.

Más allá de este factor que generó un sinfín de comentarios sobre el devenir del tipo de cambio y de la inflación para los próximos meses, el dólar subió hasta 1,5% - incluyendo oficial y financieros- esta semana, producto del reacomodamiento del nuevo esquema mientras que el Tesoro aceleró la compra de dólares preparándose para el 9 de enero donde vencen más de u$s4.000 millones en pagos de Bonares y Globales, sin embargo ya consiguió apenas poco más de la mitad y probablemente continúe en ese sendero de acumulación los próximos días. En ese contexto y con un viento de cola internacional, el mercado de equity local logró una buena semana con compras de oportunidad logrando que el S&P Merval alcance una suba de 6% en la semana.

El próximo driver, sin duda es el vencimiento del 9 de enero en donde el Gobierno logró acumular dólares para evitar necesitar otras alternativas, como REPO, aunque todavía no se descarta pero por un monto menor. Más allá de este punto, la nueva duda del mercado recae sobre dos procesos: primero, la desinflación (en el último tiempo, la inflación mostró una mayor resistencia), y la actividad económica, que es clave para la remonetización de la economía.

En este contexto, los analistas de F2 Soluciones Financieras plantearon el nuevo dilema que enfrenta el Gobierno: cuál será ahora el ancla de la economía . Según explicaron, “si antes el esquema cambiario funcionaba como ancla inflacionaria, hoy es la inflación la que pasa a moldear al régimen cambiario, lo que llevó al mercado a convalidar expectativas de inflación algo más elevadas para los próximos meses”.

En la misma línea, desde Adcap Grupo Financiero señalaron que el cambio de enfoque resulta muy favorable para los bonos en moneda dura , ya que el Banco Central “se está moviendo en la dirección correcta”. No obstante, advirtieron que tanto la inflación como el tipo de cambio podrían enfrentar presiones en el corto plazo , mientras el nuevo esquema termina de consolidarse.

Para Grupo SBS, si bien el balance del anuncio cambiario es positivo, persiste un riesgo latente: las bandas cambiarias no protegen frente a shocks exógenos. Así lo señalaron en su último informe: “El hecho de continuar con bandas cambiarias sigue dejando al esquema sensible a shocks exógenos o incertidumbre política (como se vio en el ciclo electoral 2025)”.

Respecto del impacto inflacionario, agregaron que “si bien el costo de la política de acumulación podría ser cierta demora en la continuidad del proceso de desinflación, el mix es positivo dado que, en el caso de comprimir el riesgo país lo suficiente y lograrse la vuelta a los mercados internacionales, la mejora en las condiciones financieras podría impulsar la demanda de pesos, conteniendo la potencial presión inflacionaria derivada de la acumulación”.

El otro eje clave para el mercado es la actividad económica. Este lunes, el INDEC publicará el EMAE de octubre, luego de informar que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,3% interanual en el tercer trimestre, impulsado por el aumento del consumo y la inversión. En la comparación con los tres meses previos, el avance fue más acotado, con una suba del 0,3%. Con esta dinámica, el mercado espera que, pese al estancamiento observado en los últimos meses, 2025 cierre con un crecimiento cercano al 4,5%.

De cara a 2026, el desafío será recuperar la demanda privada y mejorar la situación de sectores clave como la construcción y la industria, entre los más afectados nuevamente este año. En ese marco, los analistas de BBVA Research mencionaron en su informe de Perspectivas para 2026 que el PBI crecerá 3%, “con avances en el proceso de desinflación, cambios en la política cambiaria y persistencia de heterogeneidad sectorial”.

image Tres años consecutivos de crecimiento para la Argentina

Por último, en cuanto al dólar, los analistas ya establecen los escenarios y los efectos del nuevo régimen cambiario que regirá desde 2026 y proyectan el sendero del dólar oficial para los próximos meses. En este esquema, la inflación esperada pasa a ser la variable clave para definir el techo del tipo de cambio.

Según un informe de GMA Capital, elaborado con datos del Banco Central de la República Argentina y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la banda superior del dólar oficial dependerá del nivel de nominalidad de la economía. El escenario base —el más probable— con inflación cercana al 24% ubica al dólar en torno a $1.915 a fines de 2026. En un escenario pesimista, con inflación del 30%, podría acercarse a los $2.000, mientras que en un escenario optimista, con inflación del 19%, cerraría cerca de $1.843.

El panorama político

En paralelo, el panorama político se muestra cargado. Esta semana podría aprobarse el Presupuesto, un hecho que el Ministerio de Economía sigue de cerca, ya que no sólo permite contar con la hoja de ruta para la segunda etapa del programa económico, sino que además contempla la autorización para ampliar el monto destinado a la emisión de títulos públicos en el exterior. Se trata de un paso clave en el camino de regreso a los mercados internacionales de deuda. Este driver podría reforzar aún más el apetito por los activos argentinos, en un contexto en el que el Gobierno optó por ceder y postergar la reforma laboral hasta febrero, la iniciativa que mayor nivel de tensión y necesidad de negociación generó durante el debate en el Senado.

Agenda local e internacional

Lunes

El lunes 22, el INDEC publicará el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) de octubre de 2025.

Se conoce el PBI del tercer trimestre de Reino Unido.

Martes

Se dará a conocer la Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del tercer trimestre de 2025.

INDEC reporta sobre las Estadísticas de turismo internacional de noviembre y el índice de salarios de noviembre.

Se conoce el PBI tercer trimestre preliminar de Estados Unidos.

Viernes