La UIF implementó un nuevo sistema para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo









La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció los mecanismos obligatorios de cooperación entre el BCRA, la CNV, la Superintendencia de Seguros y el INAES. Derogó una norma vigente desde 2013.

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó un nuevo régimen de intercambio de información entre los principales organismos de control del sistema financiero y económico, con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 233/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente del organismo, Paulo Starc. La normativa entrará en vigencia a los 90 días corridos desde su publicación.

Resolución 233/2025 uif cambio control lavado activos Lavado de activos: UIF implementa sistema de intercambio de información entre organismos internacionales Según el texto oficial, el esquema alcanza al Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en su carácter de organismos de contralor específicos y sujetos obligados ante la UIF.

La resolución establece que todo intercambio de información entre estos organismos deberá realizarse de forma directa, mediante canales electrónicos seguros, y ser informado obligatoriamente a la UIF, que incorporará los datos a su Base de Datos y Matriz de Riesgo.

El nuevo marco también regula los requerimientos de información hacia organismos similares extranjeros, así como las solicitudes provenientes del exterior, garantizando en todos los casos la confidencialidad, el secreto y la trazabilidad de la información, conforme a lo previsto en la Ley 25.246.

En los considerandos, la UIF subraya que el sistema permitirá mejorar la detección de operaciones sospechosas, optimizar los procesos de supervisión, fiscalización e inspección, y eventualmente impulsar investigaciones o denuncias penales, cuando la información así lo amerite. La norma se apoya en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), en particular las vinculadas a la cooperación interinstitucional e internacional, y en los resultados de la última Evaluación Mutua realizada al país. Finalmente, la resolución deroga la Resolución UIF 30/2013, que regulaba hasta ahora estos intercambios, y aclara que el nuevo esquema no limita la posibilidad de celebrar convenios o memorandos específicos entre los organismos, ni afecta los acuerdos internacionales vigentes en la materia.