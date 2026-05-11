Trucos para ahorrar dólares: el furor por la "comida sobrante" en Estados Unidos

Esta alternativa es perfecta tanto para turistas como residentes, ya que cuenta con opciones económicas y muy buenos productos.

Comer afuera en Estados Unidos puede convertirse en un gasto difícil de sostener, especialmente para quienes viajan varios días con pocos dólares . Para combatir este problema, una aplicación empezó a ofrecer platos y productos a precios mucho más bajos que los habituales.

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Este sistema se hizo viral en ciudades de todo el país porque conecta supermercados, cafeterías y restaurantes con personas interesadas en comprar los excedentes diarios . De todas formas, la propuesta no solo ayuda al bolsillo, también busca reducir el desperdicio de alimentos aptos para el consumo.

La app no solo te ayuda a ahorrar dólares, sino a darle otra oportunidad a productos en excelente estado.

La aplicación Too Good To Go nació en 2015 en Copenhague, Dinamarca , con la idea de evitar que los comercios tiren la comida que todavía puede venderse. Con el tiempo, el servicio se expandió a 17 países de Europa y Norteamérica y ya cuenta con 100 millones de usuarios registrados y cerca de 180 mil locales adheridos.

La modalidad más conocida son las llamadas " bolsas sorpresa ". Los negocios cargan en la plataforma productos que sobraron durante la jornada o que se acercan a su fecha de vencimiento, entonces los usuarios compran esos paquetes a precios bajos y recién descubren el contenido cuando los retiran .

La diferencia de precio suele ser muy grande, ya que en algunos casos, una bolsa de 30 dólares puede conseguirse por 7 dólares. En restaurantes pasa lo mismo, hay platos completos que normalmente cuestan más de 25 dólares, pero en la app aparecen publicados por 10 dólares.

Un creador de contenido colombiano mostró en redes sociales cómo probó la aplicación en Minnesota y recorrió distintos comercios para comprobar si realmente convenía. En un supermercado de Bloomington pagó 4,99 dólares por una bolsa que originalmente costaba 15 e incluía verduras frescas como espinaca, berenjena y porotos.

La experiencia siguió en un restaurante asiático donde consiguió sushi, pollo frito, pasta, costillas y papas fritas por 8,99 dólares, cuando el valor habitual del combo era de 27 dólares. También visitó un local de Whole Foods Market y recibió frutas, ensaladas y vegetales en un paquete vendido a 6,99 dólares, pese a que el precio original superaba los 30.

Comprar comida Esta alternativa te permite ahorrar mucho dinero en tus comidas. Gentileza - Magnific

Paso a paso: cómo pedir en la app

El funcionamiento de la plataforma es muy sencillo y puede resolverse desde el celular:

Descargar la aplicación, disponible tanto para Android como para iPhone. Después del registro, el sistema muestra un mapa con cafeterías, panaderías, supermercados y restaurantes cercanos que ofrecen paquetes con descuento. Una vez elegido el comercio, el usuario reserva el paquete y realiza el pago directamente desde la app. Luego recibe un comprobante digital con un horario específico para retirar el pedido. Al llegar al local hay que mostrar el código de compra en el mostrador. Algunos negocios permiten retirar la comida sin contacto adicional y otros entregan las bolsas directamente desde la caja.

La plataforma actualiza la disponibilidad en tiempo real, por lo que pueden aparecer nuevos paquetes a lo largo del día, dependiendo de la cantidad de productos sobrantes que tenga cada comercio. Además cabe destacar que este sistema es gratuito, la aplicación no cobra suscripción y cualquier persona puede crear una cuenta.

Comprar comida Ya hay una gran red de comercios y restaurantes que se encuentran adheridos a este sistema. Gentileza - Pexels

Otros descuentos en comida que te pueden servir en tu viaje a Estados Unidos

Además de Too Good To Go, existen otras formas bastante populares de gastar menos en comida cuando viajas a Estados Unidos. Una de las más comunes está en los supermercados que rebajan productos frescos cerca del cierre del local. Las cadenas grandes usan etiquetas especiales con descuentos en panificados, ensaladas preparadas y comidas listas para consumir, lo que resuelve las cenas o almuerzos por pocos dólares.

Las aplicaciones de fidelización también ayudan bastante en varias cafeterías y restaurantes que ofrecen cupones digitales, combos exclusivos o puntos acumulables para clientes frecuentes. Además existen los "happy hour" gastronómicos en bares y restaurantes que reducen los precios durante ciertas franjas horarias.