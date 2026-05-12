Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 12 de mayo

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El BCRA aceleró las compras en la última rueda de la semana y las reservas brutas volvieron a superar los u$s46.000 millones.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.417,11 para la venta.

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.391,50.

El dólar blue cotiza a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.479,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.3% .

El dólar MEP cotiza a $1.425,02 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 12 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 12 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.471,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 12 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s81.224, según Binance.