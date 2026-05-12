El dólar blue opera a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 12 de mayo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 12 de mayo
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este martes 12 de mayo
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 12 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.391,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 12 de mayo
El dólar CCL opera a $1.479,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.3%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 12 de mayo
El dólar MEP opera a $1.425,02 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 12 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 12 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.471,01, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 12 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s81.224, según Binance.
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