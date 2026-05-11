La segunda mayor fabricante de cemento del país volvió a los resultados en rojo por el estancamiento de la construcción

Holcim sufrió la combinación entre menores ingresos, mayores costos operativos y cargos por desvalorización de activos, en el primer trimestre.

Holcim informó una caída de 4,8% en la producción de cemento portland en el primer trimestre de este año.

La filial argentina de la cementera suiza Holcim , la segunda mayor productora de cemento del país, volvió al terreno negativo en sus estados financieros consolidados correspondientes al primer trimestre de 2026 debido a que la industria de la construcción sigue sin despegar , según el balance enviado a la Comisión Nacional de Valores .

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Al explicar el detrás de escena de esta performance, la compañía aludió a un contexto macroeconómico que describe como de "moderada estabilidad" pero con señales persistentes de estancamiento en el mercado interno.

El dato más significativo del informe es la transición de una posición de ganancias a una de pérdidas netas . Durante los primeros tres meses de 2026, Holcim registró una pérdida neta $3.839 millones, una cifra que contrasta drásticamente con la ganancia de $1.802 millones que había reportado en el mismo periodo del año anterior, según cifras expresadas en moneda homogénea de marzo de 2026.

Esta desmejora en la última línea del balance se origina desde la base operativa . Los ingresos por ventas experimentaron una retracción del 3,7% interanual , situándose en $125.086 millones frente a los $129.890 millones del primer trimestre de 2025.

Al mismo tiempo, el costo de los productos vendidos y servicios prestados se elevó a $101.570 millones, lo que comprimió la ganancia bruta de la compañía en un 25%, pasando de $31.326 millones a $23.516 millones en la comparación interanual.

Crecieron los gastos de comercialización

El deterioro del resultado operativo fue profundizado por un incremento sustancial en los gastos de comercialización y distribución, que escalaron de $25.392 millones a $31.060 millones.

Asimismo, la empresa debió absorber una pérdida por desvalorización de activos que asciende a $10.574 millones, vinculada principalmente a la unidad de negocio de hormigón y activos de su ex planta productiva de Yocsina, tras determinar que su valor contable superaba su valor neto recuperable.

En el plano financiero, si bien el resultado por posición monetaria fue positivo en $22.032 millones debido a la dinámica inflacionaria, este no fue suficiente para compensar el aumento de los gastos financieros, que totalizaron $12.990 millones.

Como consecuencia, la pérdida por acción básica y diluida se situó en $10,42, frente a la ganancia de $4,57 por acción obtenida un año atrás.

En este marco, el volumen de producción de cemento portland cayó 4,8% en el primer trimestre de este año con relación al mismo período de 2025. De las 595.606 toneladas del año pasado, pasó a 567.048 toneladas.

La industria del cemento y el contexto macro

El informe enviado a la CNV observa que aunque la inflación interanual está mostrando una trayectoria descendente (alcanzó un 32,6% en el primer trimestre de 2026 comparado con el 55,9% del año previo), la actividad económica nacional muestra una recuperación heterogénea.

Sectores como la energía y la agroindustria impulsan el crecimiento del PBI, estimado entre un 3,5% y 4% anual, pero los sectores volcados al mercado interno enfrentan señales de estancamiento.

Holcim destaca que la obra pública y el crédito hipotecario “se mantienen en niveles históricamente bajos, condicionados por el elevado costo financiero y una marcada cautela por parte de los inversores”.

Específicamente en la industria del cemento, el sector cerró el primer trimestre con un ligero descenso acumulado del 0,3% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Esta falta de dinamismo es atribuida directamente a la limitada ejecución de obras de infraestructura estatal y a tasas de interés reales que permanecen en niveles elevados para contener la inflación, lo que encarece el financiamiento para proyectos privados.

Eficiencia y sostenibilidad como estrategia futura

A pesar de los resultados negativos del trimestre, la dirección de Holcim Argentina aseguró que mantiene una visión estratégica enfocada en la resiliencia y la optimización.

En su apartado de “perspectivas”, la compañía ratifica su compromiso con una estrategia de crecimiento basada en "soluciones innovadoras y sostenibles" para el sector de la construcción.

El enfoque inmediato de la empresa estará centrado en los pilares de excelencia operacional y competitividad.

En el primero, compromete la implementación de iniciativas para la optimización de costos y mejora de la eficiencia productiva para defender los márgenes de rentabilidad.

En cuanto a la competitividad destaca el fortalecimiento de su posición de mercado a través de la diversificación de su cartera de productos y servicios.

La empresa reconoce que la evolución de sus negocios dependerá en gran medida de la sostenibilidad del equilibrio fiscal a nivel nacional y de la calma en el mercado de divisas, factores críticos para estabilizar las expectativas económicas y fomentar la inversión en infraestructura.

Mientras el mercado interno espera señales de una reactivación más sólida, Holcim apuesta a su robustez estructural -con un patrimonio neto que, pese a las pérdidas, se sitúa en $631.804 millones- para navegar el actual ciclo económico.

Holcim es la segunda mayor cementera de Argentina, detrás de Loma Negra. Entre ambas controlan alrededor del 80% del mercado interno, donde también aparecen jugadores como Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia.