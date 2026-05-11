El Banco Central (BCRA) reforzó este lunes 11 de mayo el proceso de recomposición de reservas y compró u$s136 millones en el mercado de cambios, el monto diario más alto en lo que va de mayo. Con este resultado, el saldo comprador del mes ascendió a u$s466 millones.
El BCRA compró u$s136 millones, el mayor monto diario del mes, y el saldo anual superó los u$s7.500 millones
La autoridad monetaria aceleró la acumulación de divisas. Las reservas brutas subieron u$s87 millones y alcanzaron los u$s46.143 millones.
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En lo que va de 2026, las compras netas de la autoridad monetaria ya alcanzan los u$s7.617 millones, por lo que superaron la barrera de los u$s7.500 millones. A su vez, las reservas internacionales brutas finalizaron en u$s46.143 millones, con una mejora de u$s87 millones en la jornada.
Fuentes oficiales informaron a Ámbito que la variación del nivel de reservas fue menor a la acumulación del Central en el Mercado Libre de Cambios (MLC) fundamentalmente por pagos a organismos por u$s30 millones.
El avance de las compras oficiales se dio en una rueda de mayor calma cambiaria. El dólar mayorista cayó 0,46%, equivalente a $6,5, y cerró en $1.391,5 para la venta, por lo que volvió a alejarse de la zona de los $1.400 tras dos subas consecutivas.
La cotización también se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este lunes se ubicó en $1.723,55. De esta manera, el tipo de cambio mayorista conservó una brecha de 23,9% respecto del límite superior de la banda, lo que mantiene margen para la acumulación de reservas sin necesidad de intervención vendedora por parte del BCRA.
La oferta privada y la mayor actividad cambiaria sostuvieron las compras del BCRA
La dinámica del mercado cambiario volvió a mostrar una combinación favorable para la autoridad monetaria, con un mayor volumen operado, continuidad de las compras oficiales y un flujo de oferta privada de divisas que, aunque todavía fluctuante, permitió sostener el saldo comprador.
En el segmento contado se negociaron más de u$s357,7 millones, en una rueda en la que el dólar oficial cayó -0,1% y pasó a ubicarse en $1.417,1. Ese movimiento ayudó a reforzar la lectura de mayor estabilidad cambiaria, en línea con la mejora de las reservas y con una brecha aún contenida frente a las cotizaciones financieras.
Los futuros, en tanto, operaron mixtos para los distintos tramos de 2026. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista se ubicará en $1.404 hacia fines de mayo y en $1.620 hacia fines de diciembre, con un monto operado en la rueda de u$s689 millones.
En el segmento minorista, el dólar bajó $5 y cerró en $1.415 para la venta en la pizarra del Banco Nación. En ese contexto, el dólar tarjeta se ubicó en $1.839,5. Según el relevamiento de entidades financieras del BCRA, el promedio ponderado del dólar minorista fue de $1.417,1.
Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó en $1.425 y el contado con liquidación (CCL) en $1.481,1. En el mercado informal, el dólar blue subió $5 y cerró en $1.405 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
La mejora de las reservas, junto con el mayor volumen en el mercado y la caída del dólar oficial, permitió al BCRA cerrar la rueda con la compra más importante del mes. Aunque la suba de las reservas quedó moderada por pagos a organismos y por el impacto de cotizaciones sobre activos, la autoridad monetaria consolidó un saldo positivo en mayo y llevó el acumulado anual por encima de los u$s7.500 millones.
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