El BCRA compró u$s136 millones, el mayor monto diario del mes, y el saldo anual superó los u$s7.500 millones

El BCRA aceleró las compras de divisas y cerró la rueda con el mayor saldo positivo en lo que va de mayo.

El Banco Central (BCRA) reforzó este lunes 11 de mayo el proceso de recomposición de reservas y compró u$s136 millones en el mercado de cambios, el monto diario más alto en lo que va de mayo . Con este resultado, el saldo comprador del mes ascendió a u$s466 millones .

En lo que va de 2026, las compras netas de la autoridad monetaria ya alcanzan los u$s7.617 millones , por lo que superaron la barrera de los u$s7.500 millones . A su vez, las reservas internacionales brutas finalizaron en u$s46.143 millones, con una mejora de u$s87 millones en la jornada.

Fuentes oficiales informaron a Ámbito que la variación del nivel de reservas fue menor a la acumulación del Central en el Mercado Libre de Cambios (MLC) fundamentalmente por pagos a organismos por u$s30 millones.

El avance de las compras oficiales se dio en una rueda de mayor calma cambiaria . El dólar mayorista cayó 0,46% , equivalente a $6,5, y cerró en $1.391,5 para la venta , por lo que volvió a alejarse de la zona de los $1.400 tras dos subas consecutivas.

La cotización también se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este lunes se ubicó en $1.723,55. De esta manera, el tipo de cambio mayorista conservó una brecha de 23,9% respecto del límite superior de la banda , lo que mantiene margen para la acumulación de reservas sin necesidad de intervención vendedora por parte del BCRA.

bcra fmi.webp El BCRA superó los u$s7.500 millones de compras netas en 2026, acumula un saldo positivo de u$s7.617 millones y se acerca al objetivo anual de u$s10.000 millones.

La oferta privada y la mayor actividad cambiaria sostuvieron las compras del BCRA

La dinámica del mercado cambiario volvió a mostrar una combinación favorable para la autoridad monetaria, con un mayor volumen operado, continuidad de las compras oficiales y un flujo de oferta privada de divisas que, aunque todavía fluctuante, permitió sostener el saldo comprador.

En el segmento contado se negociaron más de u$s357,7 millones, en una rueda en la que el dólar oficial cayó -0,1% y pasó a ubicarse en $1.417,1. Ese movimiento ayudó a reforzar la lectura de mayor estabilidad cambiaria, en línea con la mejora de las reservas y con una brecha aún contenida frente a las cotizaciones financieras.

Los futuros, en tanto, operaron mixtos para los distintos tramos de 2026. El mercado pricea que el tipo de cambio mayorista se ubicará en $1.404 hacia fines de mayo y en $1.620 hacia fines de diciembre, con un monto operado en la rueda de u$s689 millones.

En el segmento minorista, el dólar bajó $5 y cerró en $1.415 para la venta en la pizarra del Banco Nación. En ese contexto, el dólar tarjeta se ubicó en $1.839,5. Según el relevamiento de entidades financieras del BCRA, el promedio ponderado del dólar minorista fue de $1.417,1.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó en $1.425 y el contado con liquidación (CCL) en $1.481,1. En el mercado informal, el dólar blue subió $5 y cerró en $1.405 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

La mejora de las reservas, junto con el mayor volumen en el mercado y la caída del dólar oficial, permitió al BCRA cerrar la rueda con la compra más importante del mes. Aunque la suba de las reservas quedó moderada por pagos a organismos y por el impacto de cotizaciones sobre activos, la autoridad monetaria consolidó un saldo positivo en mayo y llevó el acumulado anual por encima de los u$s7.500 millones.