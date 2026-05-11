Detectan al "paciente cero" de Hantavirus en el crucero: quién era el ornitólogo holandés Leo Schilperoord

El científico neerlandés de 69 años fue identificado como el primer caso del brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius. La investigación apunta a una actividad de observación de aves realizada en Argentina antes del embarque.

Las primeras hipótesis vinculan el origen del contagio a una actividad de observación de aves realizada en la Argentina antes del embarque.

El reciente brote de hantavirus registrado a bordo del MV Hondius tuvo como principal protagonista al ornitólogo neerlandés Leo Schilperoord, señalado por medios europeos como el “paciente cero” del episodio sanitario que afectó a pasajeros y tripulantes de distintas nacionalidades. Las investigaciones epidemiológicas continúan, aunque las primeras hipótesis vinculan el origen del contagio a una actividad de observación de aves realizada en la Argentina antes del embarque.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informó el diario neerlandés de Volkskrant, Schilperoord, de 69 años y oriundo de Haulerwijk, comenzó a presentar síntomas compatibles con el Hantavirus poco después de zarpar desde Ushuaia el pasado 1 de abril . El buque transportaba a 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades mientras realizaba una expedición por el Atlántico Sur.

Los primeros síntomas incluyeron fiebre, cefalea y trastornos gastrointestinales. Con el correr de los días, el cuadro se agravó rápidamente hasta derivar en severas complicaciones respiratorias.

El brote de hantavirus detectado en el MV Hondius afectó al menos a siete personas y provocó tres muertes, incluida la de una pasajera alemana.

De acuerdo con reportes del medio NRC Handelsblad, Schilperoord falleció el 11 de abril a bordo del crucero, sin que pudiera confirmarse el diagnóstico mediante pruebas de laboratorio. Su cuerpo permaneció en el barco durante casi dos semanas hasta recibir autorización para ser desembarcado el 24 de abril en Santa Elena.

Tras abandonar el crucero junto al cuerpo de su esposo, Mirjam Schilperoord-Huisman comenzó también a presentar síntomas compatibles con hantavirus. Su estado de salud empeoró rápidamente y debió ser trasladada de urgencia a Johannesburgo, donde falleció tras ser internada. Las autoridades sanitarias sudafricanas confirmaron posteriormente la infección.

Leo Schilperoord, una vida dedicada a la ornitología

Leo Schilperoord era un reconocido investigador especializado en aves migratorias y fauna ártica. Formado en las universidades de Ámsterdam y Groninga, desarrolló estudios sobre colonias de gansos salvajes, patrones migratorios y el impacto humano sobre distintas especies.

Junto a su esposa, participó en expediciones científicas y publicó trabajos académicos desde la década de 1980. Sus investigaciones fueron citadas en distintos estudios internacionales vinculados a la conservación ambiental y la biodiversidad.

El brote que mantiene en alerta a las autoridades

El brote de hantavirus detectado en el MV Hondius afectó al menos a siete personas y provocó tres muertes, incluida la de una pasajera alemana, según informó la prensa neerlandesa. Además, un ciudadano británico continúa internado en terapia intensiva en Sudáfrica tras haber dado positivo por el virus.

Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo epidemiológico ante la preocupación por la propagación internacional de enfermedades zoonóticas vinculadas al turismo y las expediciones científicas.