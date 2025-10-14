Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 14 de octubre

El dólar blue opera este martes 14 de octubre a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por su parte, el dólar oficial se desplomó el lunes y anotó su mayor caída diaria en cinco meses, tras el contundente salvataje de EEUU al país, que incluyó intervención directa en el mercado de cambios el pasado jueves. Ese desplome también se reflejó en los contratos de dólar futuro.
Dólar, inflación y tasas tras el 26-O: el mercado recalcula y define escenarios ante el auxilio de EEUU
Por Érika Cabrera
El resultado de las elecciones definirá el margen político del Gobierno para sostener el esquema cambiario y contener las presiones sobre el dólar, la inflación y la actividad. Aunque en buen momento llegó el cierre del salvataje con EEUU.
Dejá tu comentario