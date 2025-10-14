Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 14 de octubre

El dólar blue opera este martes 14 de octubre a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por su parte, el dólar oficial se desplomó el lunes y anotó su mayor caída diaria en cinco meses, tras el contundente salvataje de EEUU al país, que incluyó intervención directa en el mercado de cambios el pasado jueves. Ese desplome también se reflejó en los contratos de dólar futuro.