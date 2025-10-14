SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
14 de octubre 2025 - 08:42

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 14 de octubre

dolar argentina eeuu mercados
Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera este martes 14 de octubre a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por su parte, el dólar oficial se desplomó el lunes y anotó su mayor caída diaria en cinco meses, tras el contundente salvataje de EEUU al país, que incluyó intervención directa en el mercado de cambios el pasado jueves. Ese desplome también se reflejó en los contratos de dólar futuro.

Este martes, crece la expectativa por eventuales anuncios que surjan de la reunión de Javier Milei con Donald Trump durante este mediodía.

Live Blog Post

Dólar, inflación y tasas tras el 26-O: el mercado recalcula y define escenarios ante el auxilio de EEUU

Por Érika Cabrera

El resultado de las elecciones definirá el margen político del Gobierno para sostener el esquema cambiario y contener las presiones sobre el dólar, la inflación y la actividad. Aunque en buen momento llegó el cierre del salvataje con EEUU.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Javier Milei llegó a EEUU para mantener la reunión bilateral con Donald Trump: la agenda oficial del Presidente

El Presidente y su comitiva arribaron a Washington en la madrugada de este martes tras un vuelo de poco más de 10 horas. El mandatario argentino será recibido por su par estadounidense en la Casa Blanca luego de la confirmación del swap por u$s20.000 millones.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 14 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ofrece a $1.349.

Dejá tu comentario

