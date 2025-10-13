Las medidas de fuerza comenzarán este miércoles, con carpas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y actividades en plazas de todo el país.

CTERA y el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciaron un paro nacional para el martes 14 de octubre en defensa de la educación pública.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunciaron una serie de medidas de fuerza para los próximos días para reclamar por una nueva ley de Financiamiento Educativo , convocatoria a la paritaria nacional docente y restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente , entre otros puntos. Este miércoles comenzarán las protestas con carpas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y actividades en plazas de todo el país, mientras que la semana que viene, el 14 de octubre, habrá un paro nacional .

Los docentes también reclaman por pagos adeudados, aumento de presupuesto educativo, fondos para infraestructura escolar, mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación y defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, apuntaron a través de un comunicado.

Los gremios docentes reclaman una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

A su vez, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba , también convocó al reclamo por “recorte salarial y el ajuste al que nos somete el Gobierno Nacional”.

“Realizaremos una jornada de protesta, de reclamo y visibilización de la situación que estamos atravesando, consecuencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento a las que nos somete el Gobierno Nacional, convocando a diferentes plazas públicas en cada uno de los distritos y dándole continuidad al plan de lucha en defensa de la Educación Pública y de los derechos de las y los Trabajadores de la Educación”, apuntaron desde el frente educativo.

Otro de los puntos de reclamo que agregaron fue el rechazo al Presupuesto 2026 y pidieron además una ley de Educación Técnico Profesional.

Por otra parte, la Unión Docentes Argentinos (UDA) diferenciará la estrategia y buscará negociar con el Gobierno. Semanas atrás, el secretario general, Sergio Romero, se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “La conversación -con la importante funcionaria del gabinete- fue extensa y planteamos nuestra postura sobre todos los temas que venimos expresando públicamente”, había expresado tras el encuentro.

Escuelas Cuidad de Buenos Aires CABA Paro Docente 19-04-2021 El lema de la jornada será “La escuela enseña y construye esperanza”, en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación.

Quiénes no tendrán clases el próximo 14 de octubre

El paro afectará a la mayoría de las escuelas públicas del país, aunque la adhesión puede variar según la provincia y la modalidad educativa. En el caso de las escuelas privadas, la participación dependerá de los convenios y la decisión de los gremios locales.

Durante la jornada, no habrá clases y se espera una movilización frente al Congreso como parte del reclamo federal. La consigna que encabeza la protesta es “La escuela enseña y construye esperanza”, lema elegido por CTERA para reafirmar el compromiso con la educación pública.

Entre los principales reclamos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el pago de sumas adeudadas, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, aumentos salariales dignos y mejoras en infraestructura escolar. También exigen poner fin a los recortes presupuestarios que afectan el funcionamiento de los establecimientos educativos en todo el país.