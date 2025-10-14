El dólar, a la espera de los anuncios en EEUU: tras la fuerte baja, el oficial y los paralelos operan estables

El mayorista abre a $1.350. El Gobierno confirmó que mantendrá el esquema de bandas cambiarias y descartó una dolarización, mientras el mercado espera detalles del acuerdo entre Javier Milei y Donald Trump.

Tras la intervención del Tesoro de los EEUU en el mercado cambiario que sucedió el jueves de la semana pasada , el dólar opera estable este martes y por primera vez con total normalidad, luego de los feriados por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural a nivel local celebrado el viernes y el "Columbus Day" en EEUU el lunes.

En ese marco, el dólar mayorista abre a $1.350 pero viene de sufrir su mayor caída diaria desde mayo. En tanto, el blue se ubica a $1.405. El dólar futuro que se desplomó al bajar las chances de depreciación del peso, este martes registra algunas leves subas.

Fuentes del mercado confirmaron que, pese a la enorme caída del dólar, el MECON no compró divisas el lunes, pero se especula con que lo haga estos días ya que tiene que pagar vencimientos con organismos durante octubre.

En este contexto, e l mercado mantiene una fuerte expectativa por la reunión entre Donald Trump y Javier Milei que podría dar a conocer la "letra chica" del acuerdo que tiene la Argentina con EEUU por el swap de monedas por u$s20.000 millones.

El dólar cripto, que actúa como anticipo de la jornada cede casi 3% y se ubica en torno a los $1.455 este martes.

Apoyo de Trump: cómo sigue el esquema cambiario

El domingo a última hora, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que "la dolarización está descartada" y defendió el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, que incluye un swap de u$s20.000 millones. Desde su regreso de Washington, el funcionario calificó el entendimiento como “la noticia económica más importante en décadas” y destacó el apoyo del presidente Donald Trump.

Durante una entrevista con LN+, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el Gobierno mantendrá el esquema actual de bandas cambiarias y un tipo de cambio flotante, descartando los rumores sobre una inminente dolarización. “Vamos a seguir en el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará”, precisó el ministro.

"Todas las herramientas, ya lo dijo el secretario del Tesoro, están arriba de la mesa. Ellos están dispuestos a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, en el dólar financiero, en el dólar futuro, en bonos. Están dispuestos a hacer lo que sea", aseguró Caputo en declaraciones a LN+.