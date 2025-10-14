Los bonos en dólares extienden rebote hasta 2%, pero ADRs operan dispares antes de la reunión Trump-Milei







Los bonos en dólares suben mientras el mercado espera definiciones del encuentro entre los mandatarios, tras el respaldo financiero de Estados Unidos al esquema cambiario argentino.

Se espera anuncios de la reunión Trump-Milei. Depositphotos

Los bonos en dólares extienden rebote este martes 14 de octubre, en vísperas de la reunión entre Donald Trump y Javier Milei en EEUU, en donde podría haber anuncios. En ese contexto, los inversores se mantienen optimistas tras el apoyo del Tesoro norteamericano, a la política cambiaria del Gobierno hasta el 26 de octubre. Este martes es la primera jornada de operatoria total, luego de los dos feriados: el Día de la Diversidad Cultural y el "Columbus Day". Por otra parte, los ADRs operan con mayoría de bajas, y el riesgo país se mantiene por debajo de los 1.000 puntos básicos.

En este contexto, los títulos en dólares avanzan hasta 2% encabezado por el Global 2041 y 2046. En tanto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica por debajo de los 1.000 puntos, a 932 puntos básicos.

S&P Merval y ADRs El panel líder, opera con una suba de 1,8% a 1.960.197,460 puntos, en donde las mayores subas pertenecen a Aluar, BBVA (1,81%), Banco Macro (1%) y Comercial del Plata (1%). En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, operan con mayoría de bajas de hasta 3,5% encabezada por IRSA, Mercado Libre (-1,9%), Central Puerto (-1,5%) y Cresud (-0,6%).

La agenda de Milei en EEUU El presidente Javier Milei arribó este martes por la madrugada a EEUU desde Aeroparque para reunirse en Washington con su par Donald Trump en la Casa Blanca, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara la asistencia financiera otorgada a la Argentina que consistirá, principalmente, en un intercambio de monedas por u$s20.000 millones.

La agenda oficial de Milei este martes comenzará a las 12 (hora argentina), hora pactada para el encuentro entre ambos presidentes en la Casa Blanca, donde firmará el libro de honor. Más tarde, ambos participarán de un almuerzo con las comitivas de cada país.

Finalmente, según está estipulado en la agenda del Presidente, Milei será despedido por Trump a las 13.45 y a las 17 estará presente en una ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el referente de ultraderecha asesinado de un disparo en la Universidad del Valle de Utah el pasado 10 de septiembre. Noticia en desarrollo.-