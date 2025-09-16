El dólar oficial operó a $1.426,69 para la compra y a $1.479,81 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vendió a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 16 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 16 de septiembre
-
Dólar: a cuánto llegará el tipo de cambio para fines de 2025, según los datos del Presupuesto
El dólar blue cotizó a $1.455, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 16 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $14 a $1.467 y quedó a 0,4% del techo de la banda.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 16 de septiembre
El dólar blue cotizó a $1.455 para la venta y la brecha con el oficial mayorista siguió en terreno negativo.
Valor del MEP hoy, martes 16 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.482,45 y la brecha contra el mayorista es de 1,1%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 16 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.489,46, por lo cual la brecha es de 1,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,09, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.868,57, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario