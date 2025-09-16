Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 16 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Dólar bajo presión: el oficial quedó cerca del techo de la banda y el CCL ya cruzó la línea de los $1.500. Depositphotos

El dólar oficial operó a $1.426,69 para la compra y a $1.479,81 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vendió a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.

El dólar blue cotizó a $1.455, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 16 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $14 a $1.467 y quedó a 0,4% del techo de la banda.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 16 de septiembre El dólar blue cotizó a $1.455 para la venta y la brecha con el oficial mayorista siguió en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, martes 16 de septiembre El dólar MEP opera a $1.482,45 y la brecha contra el mayorista es de 1,1%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 16 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.489,46, por lo cual la brecha es de 1,6%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,09, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.868,57, según Binance.