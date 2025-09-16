Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 16 de septiembre

El dólar blue cerró a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo en terreno negativo (-2,9%).
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 16 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $14 a $1.467 y quedó a 0,4% del techo de la banda.
Valor del MEP hoy, martes 16 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.482,45 y la brecha contra el mayorista es de 1,1%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 16 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.489,46, por lo cual la brecha es de 1,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,09, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.868,57, según Binance.
