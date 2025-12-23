Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 23 de diciembre

Live Blog Post

El oro supera los u$s4.500 y vuelve a tocar máximos históricos, en medio de tensiones entre EEUU y Venezuela

El oro muestra un crecimiento del 1% y vuelve a tocar máximos históricos, tras superar la marca de los u$s4.500, mientras actualmente se ubica en u$s4.517. De esta forma, el metal precioso se mantiene al alza y registra uno de sus mejores años, que registró una revalorización cercana al 72%.

En esta ocasión, a las expectativas por las tasas de interés se le sumaron tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, lo que provocó que los inversores acudieran en masa al metal como forma de refugio.

