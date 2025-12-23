SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
23 de diciembre 2025 - 10:15

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 23 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial subió levemente a $1.452 y se acomoda al nuevo esquema cambiario. Por su parte, el dólar blue lo hizo $1.510. El lunes, el INDEC dio a conocer el dato del EMAE del mes de octubre, que se contrajo 0,4%.

Este martes, el foco del mercado estará puesto en el reacomodamiento de carteras y seguir de cerca lo que ocurra en el plano político, a la espera de que el Presupuesto 2026 pueda aprobarse esta semana.

Live Blog Post

El oro supera los u$s4.500 y vuelve a tocar máximos históricos, en medio de tensiones entre EEUU y Venezuela

El oro muestra un crecimiento del 1% y vuelve a tocar máximos históricos, tras superar la marca de los u$s4.500, mientras actualmente se ubica en u$s4.517. De esta forma, el metal precioso se mantiene al alza y registra uno de sus mejores años, que registró una revalorización cercana al 72%.

En esta ocasión, a las expectativas por las tasas de interés se le sumaron tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, lo que provocó que los inversores acudieran en masa al metal como forma de refugio.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Luis Caputo aseguró que planea pagar el vencimiento de enero sin colocar deuda en Wall Street

Luis Caputo Amcham (2).jpg

El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó una señal clara al mercado sobre la estrategia financiera del Gobierno para el inicio de 2026: la intención oficial es afrontar el vencimiento de deuda de enero sin recurrir a una colocación en Wall Street. El mensaje fue transmitido a través de la red social X, en respuesta a una consulta directa de un operador financiero.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribió Caputo, al ser consultado sobre la posibilidad de una emisión en Nueva York durante enero. El ministro cerró su mensaje con un saludo por las fiestas: “Abrazo y Feliz Navidad”.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El dólar encara las últimas cuatro ruedas del año en relativa calma y a la espera del debut de las nuevas bandas

El dólar abre la jornada de este martes con la mirada del mercado puesta en la suba que mostró en el cierre de ayer y, especialmente, en el salto del blue por encima de los $1.500. La dinámica del tipo de cambio vuelve a tensionar las expectativas mientras se espera el inicio del esquema cambiario de 2026 y se espera la aprobación del Presupuesto 2026.

El lunes, el dólar mayorista avanzó $2 y terminó en $1.452, ubicándose todavía a un 4,8% del techo de la banda cambiaria. Ese ajuste, aunque moderado, reactivó la atención del mercado tras una semana de pequeños avances que ya anticipaban cierta presión.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Ni la deuda ni el riesgo país: el gurú del blue identificó el verdadero problema de la economía argentina

El analista financiero Salvador Di Stéfano, conocido como el gurú del dólar blue, ofreció un análisis comparativo entre la economía local con la brasileña, y delineó una serie de medidas y pasos para que baje el riesgo país.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El gobierno de Javier Milei oficializó a Darío Wasserman al frente del Banco Nación y suman a Carolina Píparo al directorio

dario wasserman

El Gobierno formalizó una nueva reconfiguración en la cúpula del Banco de la Nación Argentina con la designación de Darío Wasserman como presidente de la entidad, en reemplazo de Daniel Tillard, cuya salida se hizo efectiva el pasado 17 de diciembre. La decisión quedó plasmada en el Decreto 903/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida no solo confirmó el recambio en la presidencia del banco público, sino que también oficializó la salida de Wasserman de la vicepresidencia, cargo que ocupaba desde el inicio de la gestión libertaria, para completar el período legal al frente de la institución. El movimiento consolida la influencia del entorno de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, en una de las áreas clave del sistema financiero estatal.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Javier Milei no veta el Presupuesto 2026: los pasos a seguir en el Senado

Por Déborah De Urieta

Pese a las versiones, el Presidente confirmó que no rechazará "la ley de leyes" luego de que la oposición volteara uno de sus capítulos en Diputados. El Senado se prepara para darle su sanción definitiva este viernes al mediodía. Será el debut de Patricia Bullrich al frente de la bancada oficialista tras la demora de la reforma laboral.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1,475,55 para la venta.

Lee la nota completa

