El dólar encara las últimas cuatro ruedas del año en relativa calma y a la espera del debut de las nuevas bandas

El cierre alcista del lunes marca el pulso de la jornada de hoy. El mayorista avanzó dentro de la banda, mientras el paralelo volvió a ganar protagonismo y amplió la brecha, de cara al inicio del nuevo esquema cambiario.

El dólar abre la jornada de este martes con la mirada del mercado puesta en la suba que mostró en el cierre de ayer y, especialmente, en el salto del blue por encima de los $1.500. La dinámica del tipo de cambio vuelve a tensionar las expectativas mientras se espera el inicio del esquema cambiario de 2026 y se espera la aprobación del Presupuesto 2026.

El lunes, el dólar mayorista avanzó $2 y terminó en $1.452 , ubicándose todavía a un 4,8% del techo de la banda cambiaria . Ese ajuste, aunque moderado, reactivó la atención del mercado tras una semana de pequeños avances que ya anticipaban cierta presión.

En el segmento minorista, el dólar Banco Nación cerró en $1.475 , sin cambios, y el promedio del BCRA se ubicó en $1.474,10 . La rueda también mostró un repliegue del volumen: se operaron u$s466 millones , un 13% menos que en la jornada previa.

Mientras tanto, los dólares financieros mantuvieron una tendencia descendente: el MEP bajó 0,1% hasta $1.493,06 y el contado con liquidación retrocedió 0,9% hasta $1.542,52 . Sin embargo, el MEP roza el valor de los $1.500. A su vez, e l dólar blue saltó $20 y superó los $1.500 , cerrando en $1.505.

Con estos movimientos, la jornada de hoy arranca con el dólar en el centro de la escena , especialmente por el salto del blue y por la búsqueda de cobertura ante la suba del dólar oficial que se espera para enero.

El Tesoro aceleró la compra de dólares y los depósitos treparon cerca de u$s2.000 millones

En las últimas dos semanas, entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central de la República Argentina desde apenas u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones, según el último informe semanal de Invecq.

El salto, cercano al 2.000%, se explicó por compras estimadas en u$s630 millones, a las que se sumaron u$s360 millones en desembolsos netos de organismos internacionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, y u$s910 millones obtenidos mediante la colocación de Bonares.

De esta manera, el equipo económico encabezado por Luis Caputo se adelantó al anuncio del BCRA de que, a partir de enero, el esquema de bandas cambiarias dejará de ajustarse al 1% mensual para pasar a hacerlo en función de la inflación del segundo mes previo. Además, la autoridad monetaria comenzará a comprar dólares y acumular reservas con el objetivo de avanzar en una remonetización de la economía, que implicaría un aumento de la Base Monetaria desde el 4,2% al 4,8% del PBI.