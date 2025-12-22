Ni la deuda ni el riesgo país: el gurú del blue identificó el verdadero problema de la economía argentina

El economista Salvador Di Stéfano trazó una comparación con la economía de Brasil, de la cual destacó su stock de reservas.

El analista financiero Salvador Di Stéfano , conocido como el gurú del dólar blue , ofreció un análisis comparativo entre la economía local con la brasileña, y delineó una serie de medidas y pasos para que baje el riesgo país.

Argentina tiene mejores ratios económicos que Brasil, pero mayor riesgo país. Llego el momento de Argentina en los mercados mundiales.

Brasil tiene un déficit fiscal primario del 0,5% y paga intereses de la deuda equivalente a 8,0% del PBI, en suma, tiene un resultado financiero deficitario del 8,5% del PBI. Las reservas son su escudo fiscal, y suman U$S 360.600 millones y representan el 15% del PBI. El riesgo país de Brasil es de 164 puntos.

Argentina tiene un superávit fiscal de 1,7% del PBI, y paga en concepto de intereses 1,3% del PBI, en suma, tiene un resultado financiero superavitario de 0,4% del PBI. Las reservas suman U$S 42.000 millones, y representan el 6,4% del PBI. El riesgo país de Argentina es de 568 puntos.

Después de ver estos datos, podría decir “Brasil, decime que se siente” al tener tanto déficit fiscal, sin embargo, ellos me contestarían que por tener reservas altas su riesgo país es de apenas 164 puntos. Es decir, que Brasil tiene un problema con los flujos, que lo disimula con el stock de reservas.

Argentina tiene flujos positivos, pero dado su stock bajo de reservas, el mercado lo castiga con un alto riesgo país. Será esto, o Argentina tiene un exceso de pasado en su calificación crediticia y esto hace que el mercado la penalice con valuaciones de bonos muy desfavorables.

La deuda argentina es de U$S 465.353 millones, y representa el 66,1% del PBI, medido por el dólar promedio de los últimos 12 meses. De dicho total la deuda exigible es de U$S 257.418 millones y representa el 36,6% del PBI. Si solamente tomamos la deuda con privados (excepto FMI y organismos multilaterales) esta suma U$S 161.876 millones y representa el 23,0% del PBI.

Argentina no tiene un problema con la deuda, es muy baja y solo pagamos de intereses U$S 8.000 millones al año, el verdadero problema es la falta de confianza, motivada por los horrores que se cometieron en el pasado, que nos hacen un país poco confiable en el presente, a pesar de que los flujos de fondos dan positivo, siendo un caso único en América Latina.

Brasil tiene un stock de deuda de U$S 1,77 billones, y representa el equivalente al 78,6% del PBI. Claramente su endeudamiento es mucho más elevado que el de Argentina. La deuda de Brasil equivale a casi 5 veces el stock de reservas, y casi 6 veces las exportaciones.

La deuda exigible de Argentina que suma U$S 257.418 millones, suma 6 veces el stock de reservas, y 3 veces las exportaciones.

La pregunta obligada es: ¿Podemos tener tanta diferencia con el riesgo país? Desde mi punto de vista creo que no, por eso, cuando los números no te cierran, compra campeón, Argentina tiene espacio para bajar el riesgo país y los bonos podrían subir en paridad, y esto potenciar a las acciones.

Conclusiones