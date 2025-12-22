Javier Milei reúne a sus ministros en Olivos: asado, balance de año y un ojo puesto en el Presupuesto

El Presidente convocó a su Gabinete y a los colaboradores más cercanos a compartir una cena en la residencia oficial. Se espera que sea en un clima informal, pero con el foco puesto en lo que vendrá.

El presidente Javier Milei encabezará este lunes a la noche una cena en la Quinta de Olivos junto a los integrantes de su Gabinete, en un encuentro de cierre de año que también servirá como preparación para los desafíos que vienen, donde tendrá especial importancia el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado y el debate por la reforma laboral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.

El jefe de Estado convocó a todos sus ministros a la residencia presidencial para el encuentro que comenzará a las 21 horas . Se espera que también participe su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor no oficial Santiago Caputo.

La reunión tendrá un tono similar a la de finales del 2024. En aquel entonces, los funcionarios nacionales y el Presidente compartieron un asado en el quincho de Olivos.

A diferencia de aquel momento, en esta oportunidad estarán ausentes nombres de peso como Guillermo Francos, que fue reemplazado por Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

También participarán de la cena de esta noche la exministra y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. No estará presente la vicepresidenta, Victoria Villarruel, distanciada de la plana mayor del oficialismo desde hace más de un año.

Se espera que en esta ocasión realice un balance de la primera mitad de su mandato y envíe un mensaje al Gabinete sobre los objetivos para la segunda etapa, a días de la Navidad y de Fin de Año.

Quinta de Olivos 2 FPD

Milei reúne al Gabinete en una cena en Olivos y aspira a cerrar el año con el Presupuesto aprobado

Milei volver a encontrarse con todos sus ministros luego de su viaje a Brasil donde participó de la cumbre del Mercosur organizad por su par, Lula da Silva, en la ciudad de Foz de Iguazú.

Este mediodía, el Presidente optó por no participar de la reunión de Gabinete que se llevó a cabo en Casa Rosada. En su lugar, delegó la coordinación en Manuel Adorni. El encuentro tuvo como objetivo reordenar la estrategia legislativa y avanzar con la sanción del Presupuesto 2026, en un contexto de tensiones internas y negociaciones abiertas tras el revés sufrido en Diputados.

Luego de la media sanción que recibió el proyecto el jueves por la madrugada en Diputados, empezaron a circular versiones que afirmaban que el Milei analizaba vetar la iniciativa ya que el capítulo XI -que derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, entre otras cosas- había sido rechazado. Sin embargo, el mandatario celebró la aprobación y aseguró que seguirá adelante con el proyecto.

De todas maneras, el Presidente aclaró que va a "acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero", en caso de que el proyecto aprobado se desvíe de la meta perseguida. Esa es "la política importante", dijo respecto al balance positivo de las cuentas y aclaró que "no va a subir impuestos" y afirmó que "no es trivial la forma en la que se consigue el superávit fiscal".

En ese marco, el oficialismo trabaja para lograr la media sanción definitiva al texto. El Senado se prepara para el debate, que tendrá lugar este viernes 26 de diciembre a mediodía. Será el debut de la senadora Patricia Bullrich al frente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. La exministra tendrá por delante el desafío de aprobar el primer Presupuesto de la era Milei.