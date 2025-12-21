Decretan feriado el 23 de diciembre: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









Una jornada particular le entregará un día no laborable a muchos afortunados en el día previo a Nochebuena.

Se termina el 2025, pero habrá un asueto extra que beneficiará a muchos. Pexels

Cuando el año empieza a despedirse, el calendario de feriados todavía puede ofrecer algún giro inesperado. Más allá de las fechas nacionales ya marcadas, aparecen asuetos locales que suelen pasar por debajo del radar y que, bien leídos, abren la puerta a un descanso extra justo antes de las celebraciones de fin de año.

Para quienes estén alcanzados por este día no laborable, que no rige de manera uniforme en todo el país, la jornada se convierte en una pausa valiosa dentro de un tramo intenso del año. Puede servir tanto para una escapada corta como para bajar un cambio en casa, y resulta especialmente atractiva para estudiantes y trabajadores que buscan recargar energías antes de las Fiestas.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg El feriado desconocido que sorprendió a miles para este fin de año. Por qué es feriado el 23 de diciembre de 2025 Este martes 23 de diciembre no figura en el calendario nacional de feriados, pero sí impactará en algunos puntos de la Provincia de Buenos Aires. Las localidades de Vieytes, del partido de Magdalena, y Las Marianas, del partido de Navarro, celebran en esa fecha sus aniversarios fundacionales.

Se trata de una jornada no laborable que no garantiza descanso para todos, ya que alcanza principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia. En el ámbito privado, la aplicación del asueto quedará sujeta a la decisión de cada empleador.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: Jueves 1º de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; además Jueves Santo

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; además Jueves Santo Viernes 3 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo Viernes 1° de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

: Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

