Engañifa contable o realidad, más allá de las percepciones de cada uno, por ahora los medios y el establishment económico acatan el relato oficialista que el país no habría o estaría transitando un proceso recesivo.

La economía sufrió en octubre su primera caída en cuatro meses , afectada por la incertidumbre electoral. Los números muestran un virtual estancamiento desde mayo.

El INDEC informó este lunes que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se contrajo 0,4% respecto de septiembre. Vale recordar que, a partir de un ajuste (habitual) realizado en los valores de la serie desestacionalizada, el indicador había arrojado variaciones positivas en el tercer trimestre, lo cual evitó la recesión técnica.

Ese incremento que hubo entre julio y septiembre se debió fundamentalmente a tres causas, en función de lo que pudo averiguar Ámbito. En primer lugar, a la influencia del sector de Intermediación Financiera, que en los últimos meses mostró fuertes subas, no por un crecimiento del crédito/depósitos, sino por las operaciones en los mercados bursátiles, en un contexto de fuerte volatilidad del dólar y las tasas previo a las elecciones legislativas.

La segunda razón fue metodológica, ya que cuando se publica un nuevo dato siempre se revisan hacia atrás todos los datos de la serie . Por último también influyó el hecho de que "como septiembre cierra el trimestre, su incorporación permite realinear la trayectoria del EMAE desestacionalizado con la proyección del PBI trimestral construida a partir del propio EMAE desestacionalizado", según dijeron las fuentes oficiales.

Los números de la serie tendencia-ciclo (que es la que sugieren monitorear en INDEC) mostraron en este último informe de INDEC un estancamiento desde mayo. Asimismo, en términos interanuales, la economía mostró un alza de 3,2% .

La heterogeneidad sectorial de la actividad económica

Respecto de octubre de 2024, la principal incidencia positiva la brindó la Intermediación financiera (+22,8%), seguida del sector de Actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler (+3,9%), donde están por ejemplo los servicios informáticos, y del rubro de energía y minería (+8,1%). También se destacó un notable salto del 91,4% en la pesca, actividad que suele mostrar una elevada volatilidad y que estuvo afectada en el pasado reciente por una importante crisis, que derivó en un paro de los trabajadores durante algunos meses.

En el otro extremo, resaltaron las caídas en la Industria manufacturera (-2,7%), el sector público (-0,8%) y Restaurantes y hoteles (-1%). "Se observa que sectores con un importante peso relativo en el PBI total y que concentran buena parte del empleo, han avanzado de forma menos dinámica tanto en el mes de análisis como en el acumulado anual", señaló al respecto la consultora ACM.

Por su parte, LCG aclaró que "sin considerar el aporte del Agro, la Minería y la Intermediación Financiera, el crecimiento anual se habría reducido a 0,8% en octubre".

A tan solo falta de dos datos para completar el año calendario, el EMAE exhibe un incremento acumulado del 5% versus el mismo período de 2024. "A pesar de que durante los últimos meses sectores como la industria y el comercio han mostrado señales de agotamiento, en línea con una economía menos dinámica, aun muestran signos positivos en la comparación promedio interanual, dada la baja base de comparación del 2024", dijo al respecto ACM.

De cara al cierre del año, la entidad proyecta un crecimiento de 4,3%, "con una dinámica heterogénea entre sectores y un desempeño liderado por aquellos vinculados a recursos naturales y servicios".