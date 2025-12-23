SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de diciembre 2025 - 00:00

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 23 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

A cuánto cerró el dólar hoy.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1,475,55 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 23 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 23 de diciembre

El dólar blue cotizó a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 23 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.542,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 23 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.493,20 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.547,96, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.173, según Binance.

