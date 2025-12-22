Javier Milei no veta el Presupuesto 2026: los pasos a seguir en el Senado Por Déborah de Urieta + Seguir en









Pese a las versiones, el Presidente confirmó que no rechazará "la ley de leyes" luego de que la oposición volteara uno de sus capítulos en Diputados. El Senado se prepara para darle su sanción definitiva este viernes al mediodía. Será el debut de Patricia Bullrich al frente de la bancada oficialista tras la demora de la reforma laboral.

Bullrich debutará como jefa de bloque del oficialismo.

Se viene una semana clave para La Libertad Avanza en el Senado. El oficialismo se prepara para sancionar este viernes su primer presupuesto desde que Javier Milei desembarcó en la Casa Rosada. Pese a los rumores, el Presidente ratificó que no vetará la "ley de leyes", luego de que la oposición, en Diputados, volteara el capítulo 11 que incluía, entre otros ítems, la derogación a la Emergencia en Discapacidad y a la de Financiamiento Universitario. Será el debut de Patricia Bullrich luego del traspié con la Reforma Laboral, que se pateó para febrero.

El viernes pasado fue un ida y vueltas de rumores en el Senado. Mientras la comisión de Presupuesto que lidera el libertario Ezequiel Atauche escuchaba a los funcionarios del Poder Ejecutivo defender el Presupuesto 2026, en las filas libertarias anticipaban –por lo bajo— que las intenciones de La Libertad Avanza eran dictaminar la media sanción de Diputados. Y que, saldada esa instancia, el oficialismo aprovecharía los 7 días que restaban para la sesión (será este viernes 26) para negociar la reincorporación del famoso capítulo 11. De lo contrario, el Presidente apelaría al veto presidencial, bajo el argumento de que, tal cual fue modificado en Diputados, “no sirve”, por atentar contra el equilibrio fiscal.

Con Patricia Bullrich a la cabeza, las intenciones de LLA eran sumar los votos necesarios en el recinto para volver a introducir el capítulo que además de derogar las dos leyes insistidas por el Congreso le ponía fin al régimen de Zonas frías, ampliaba las partidas para el Poder Judicial, además de garantizarle los fondos coparticipables a la CABA, entre otros puntos salientes.

Cuando la reunión de comisión llegaba a su fin, la decisión que se tomó desde las filas libertarias fue otra: sancionar el Presupuesto en el recinto tal cual fue aprobado por la Cámara baja. Es decir, no hacerle cambios en el recinto. En medio de una y otra versión, en la Casa Rosada, se reunía la mesa política para definir los pasos a seguir. En paralelo, en el Senado, se conocía que el bloque de la UCR no acompañaría al oficialismo en el intento de avanzar con la incorporación del capítulo rechazado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2002060867878461525?s=20&partner=&hide_thread=false La regla de oro es el superávit fiscal.

Eso no se toca.



Este es el primer Presupuesto del Gobierno de @JMilei y respeta las tres anclas que sostienen nuestro plan económico.



El 26 de diciembre vamos a aprobar el Presupuesto y la mega Ley de Inocencia Fiscal. pic.twitter.com/ZWcVonlqy1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2025 “El bloque UCR está en contra de esa posibilidad [de derogar las leyes]”, advirtió el jefe de la bancada, Eduardo Vischi. Al mismo tiempo, el correntino que responde a los hermanos Valdés añadió: “La única forma de que salga hoy va a ser como vino de Diputados. El Gobierno tendrá que encontrar los mecanismos para resolver lo que pasó con el Capítulo 11”. De esta manera, LLA perdía 10 votos para imponerse en el recinto. La jugada oficialista se derrumbó, como un castillo de naipes.

La ventaja para el oficialismo fue que, pese a la derrota en la Cámara baja, los mercados vieron con buenos ojos la media sanción en la Cámara baja. Vale recordar que desde que Milei es Presidente, no solo no se sancionó ningún presupuesto, sino que tampoco se llegó a debatir en el recinto. De allí las repercusiones positivas. Finalmente este domingo, fue el propio jefe de Estado el que ratificó el rumbo. La opción de que Milei vetara su propio Presupuesto empezó a perder fuerza. “No voy a vetar el Presupuesto, vamos a acomodar las partidas”, le dijo Milei a Luis Majul en un reportaje en LN+ este domingo por la noche. De esta manera, el mandatario echó por tierra los rumores del veto, que había caído muy mal entre un sector de los senadores aliados al Gobierno. Senado: sesión el viernes Despejada la posibilidad del veto, este viernes a partir de las 12 del mediodía, la Cámara que preside Victoria Villarruel tendrá su primera prueba de fuego con la nueva composición parlamentaria: intentará convertir en ley las dos primeras leyes. Es decir, el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, que también fue aprobada en Diputados la semana pasada. Será el debut de Patricia Bullrich al frente de la bancada oficialista. La exministra de Seguridad ya sufrió un traspié la semana pasada, cuando debió patear para el 10 de febrero la Reforma Laboral. A los libertarios les resta pulir el texto enviado desde la Casa Rosada si quieren darle media sanción en el recinto. De lo contrario, se anotarán una nueva derrota legislativa. Senado Presupuesto Sin cambios, la comisión de Presupuesto dictaminó la media sanción de Diputados. Así las cosas, la semana pasada quedó a la vista que, más allá del triunfo de LLA en las elecciones del 26 de octubre, el crecimiento de los bloques en ambas Cámaras, la fragmentación de la oposición y la incorporación de legisladores de otros espacios no son suficientes. Si el oficialismo no negocia con la oposición “dialoguista” y si sigue metiendo temas “por la ventana”, como hizo con los miembros de la AGN y la derogación de las dos leyes insistidas por el Congreso, las derrotas legislativas seguirán a la orden del día. Es que, pese a la actitud de Milei, La Libertad Avanza sigue siendo un gobierno en minoría en ambas Cámaras. Por esto mismo, este viernes deberá contentarse con la sanción de la "ley de leyes" y, por otras vías (ya sea a través de nuevas leyes o decisiones administrativas) recomponer parte del capítulo 11 que naufragó en Diputados.