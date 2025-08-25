Luego de su mayor baja semanal el viernes pasado, los bonos argentinos en dólares y las acciones locales caen con fuerza en el marco de un escándalo de corrupción que salpica hasta el Poder Ejecutivo, con el caso por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo el mando del extitular Diego Spagnuolo.
Los bonos en dólares y el S&P Merval se hunden ante el escándalo de las coimas
El S&P Merval cae 2,2% este lunes a 2.060.214,590 puntos básicos. Entre las acciones que más bajan están los papeles financieros: Grupo Supervielle (-3,9%), Banco BBVA (-3,9%), Banco Macro (-3,9%).
La semana pasada, el índice líder de BYMA anotó una baja de 3,8% en pesos y 6,3% en moneda dura, la más pronunciada desde inicios de abril, previo a la modificación del régimen cambiario y acuerdo con el FMI.
En el caso de los títulos argentinos en el exterior, operan en promedio con una baja de 0,3%. En lo que va del mes, la mayoría de los bonos globales acumulan pérdidas, con caídas de hasta 1,8% en el caso de AE38D, AL35D y GD46D. La excepción es CO26D, que sube 4,4% en agosto.
Mientras tanto, el riesgo país cerró el viernes a 753 puntos, alejándose de los 700 que marcó a principios de la semana pasada, tras el revés del gobierno en el Congreso y el reciente escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En los primeros cuatro días de la semana avanzó 6,21%, su mayor alza desde inicios de abril.
En la plaza local, el que más caen son: el Global 2041(-2,5%), y el Global 2046 (-2,3%).
