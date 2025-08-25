Los bonos en dólares y el S&P Merval se hunden ante el escándalo de las coimas







El Merval busca recomponerse tras una semana pasada que cerró en rojo.

El riesgo país viene de anotar su mayor suba desde abril. Depositphotos

Luego de su mayor baja semanal el viernes pasado, los bonos argentinos en dólares y las acciones locales caen con fuerza en el marco de un escándalo de corrupción que salpica hasta el Poder Ejecutivo, con el caso por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo el mando del extitular Diego Spagnuolo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El S&P Merval cae 2,2% este lunes a 2.060.214,590 puntos básicos. Entre las acciones que más bajan están los papeles financieros: Grupo Supervielle (-3,9%), Banco BBVA (-3,9%), Banco Macro (-3,9%).

La semana pasada, el índice líder de BYMA anotó una baja de 3,8% en pesos y 6,3% en moneda dura, la más pronunciada desde inicios de abril, previo a la modificación del régimen cambiario y acuerdo con el FMI.

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr El mercado continua atento a las elecciones y el revés legislativo al Gobierno. Depositphotos En el caso de los títulos argentinos en el exterior, operan en promedio con una baja de 0,3%. En lo que va del mes, la mayoría de los bonos globales acumulan pérdidas, con caídas de hasta 1,8% en el caso de AE38D, AL35D y GD46D. La excepción es CO26D, que sube 4,4% en agosto.

Mientras tanto, el riesgo país cerró el viernes a 753 puntos, alejándose de los 700 que marcó a principios de la semana pasada, tras el revés del gobierno en el Congreso y el reciente escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En los primeros cuatro días de la semana avanzó 6,21%, su mayor alza desde inicios de abril.

En la plaza local, el que más caen son: el Global 2041(-2,5%), y el Global 2046 (-2,3%).

1/2 Depositphotos 2/2 Depositphotos