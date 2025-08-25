SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
25 de agosto 2025 - 11:05

Los bonos en dólares y el S&P Merval se hunden ante el escándalo de las coimas

El Merval busca recomponerse tras una semana pasada que cerró en rojo.

El riesgo país viene de anotar su mayor suba desde abril.&nbsp;

El riesgo país viene de anotar su mayor suba desde abril. 

Depositphotos

El S&P Merval cae 2,2% este lunes a 2.060.214,590 puntos básicos. Entre las acciones que más bajan están los papeles financieros: Grupo Supervielle (-3,9%), Banco BBVA (-3,9%), Banco Macro (-3,9%).

Informate más

La semana pasada, el índice líder de BYMA anotó una baja de 3,8% en pesos y 6,3% en moneda dura, la más pronunciada desde inicios de abril, previo a la modificación del régimen cambiario y acuerdo con el FMI.

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr
El mercado continua atento a las elecciones y el revés legislativo al Gobierno.

El mercado continua atento a las elecciones y el revés legislativo al Gobierno.

En el caso de los títulos argentinos en el exterior, operan en promedio con una baja de 0,3%. En lo que va del mes, la mayoría de los bonos globales acumulan pérdidas, con caídas de hasta 1,8% en el caso de AE38D, AL35D y GD46D. La excepción es CO26D, que sube 4,4% en agosto.

Mientras tanto, el riesgo país cerró el viernes a 753 puntos, alejándose de los 700 que marcó a principios de la semana pasada, tras el revés del gobierno en el Congreso y el reciente escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En los primeros cuatro días de la semana avanzó 6,21%, su mayor alza desde inicios de abril.

En la plaza local, el que más caen son: el Global 2041(-2,5%), y el Global 2046 (-2,3%).

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones
1/2
Depositphotos
mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr
2/2
Depositphotos

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias