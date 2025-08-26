Los futuros de Wall Street adelantan otra rueda volátil por el nuevo round de Donald Trump contra la Fed

La bolsa de EEUU baja levemente en el premarket después de que Trump dijera que despediría a un gobernador de la Reserva Federal, una medida que alimentó las preocupaciones de los inversores sobre la independencia del organismo.

El plato fuerte de la semana será la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia.

Los mercados globales retroceden este martes, con la atención puesta en Wall Street después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunciara la destitución de Lisa Cook de la junta directiva de la Reserva Federal (Fed) , alegando presuntas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios.

En Asia, las bolsas cerraron en rojo : la plaza de Shanghái bajó 0,39%, el Hang Seng de Hong Kong un -1,18% y el Nikkei 225 japonés un 1,10%. En Europa, la tendencia es similar : el Euro Stoxx cae 0,70%, mientras que a nivel local el DAX alemán acompaña con 0,27% y el CAC francés 1,47%.

Entre las commodities, el petróleo cae con fuerza: con el WTI (-1,64%) y el Brent (-1,45%) cotizando en torno a los u$s63,74 y u$s67,79, respectivamente. Mientras, el oro sube 0,18% , con la onza a u$s3.423 y la plata se vende a u$s38,47, una baja de 0,59%.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales baja un 0,13% en la preapertura; el S&P 500 pierde un 0,11% y el Nasdaq 100 se deprecia un 0,11%.

A nivel empresarial, el plato fuerte de la semana será la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia , que se informarán este miércoles tras el cierre del mercado.

Mientras, este martes también se conocerán algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos. Algunos de los más importantes son los pedidos de bienes duraderos, el índice Redbook de ventas y el índice de precios de la vivienda.

Sigue la presión trumpista sobre la Fed

Trump despidió este lunes a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en una marcada escalada de su intento por ejercer un mayor control sobre una institución históricamente independiente. En una carta publicada en su plataforma Truth Social, informó que la decisión se debía a las acusaciones de fraude hipotecario contra la funcionaria.

Los señalamientos habían sido lanzados la semana pasada por Bill Pulte, designado por Trump al frente de la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.

Pulte afirmó que Cook declaró en 2021 dos residencias principales —una en Ann Arbor, Michigan, y otra en Atlanta— para obtener mejores condiciones hipotecarias, cuando las tasas suelen ser más elevadas para segundas viviendas o propiedades destinadas al alquiler.

El anuncio se conoció pocos días después de que Cook asegurara que no dejaría su cargo, a pesar de que Trump había reclamado previamente su renuncia. La junta de la Fed está integrada por siete miembros, por lo que la medida presidencial podría tener profundas ramificaciones económicas y políticas.