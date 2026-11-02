Cedears: cuáles son las 27 empresas que pagan dividendos en dólares durante noviembre + Agregar ámbito en









Estos Cedears se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar CCL, lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

Estos Cedears se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar CCL, lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario. Depositphotos

Algunas de las principales empresas del mundo vuelven a repartir dividendos en noviembre, correspondientes al cuarto trimestre de 2026, y traen novedades para los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen sus Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).

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Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes compañías y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Por otra parte, los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierten sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears previamente.

Estos Cedears se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar CCL, lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario. Depositphotos ¿Cuáles son los Cedears que pagan dividendos en noviembre? Estos son los Cedears que pagarán dividendos en dólares en noviembre:

Lunes 2 de noviembre Verizon (VZ): u$s0,71 por acción (4 Cedears).

Bristol Myers Squibb (BMY): u$s0,63 por acción (3 Cedears).

CVS Health (CVS): u$s0,67 por acción (15 Cedears).

Freeport-McMoRan (FCX): u$s0,15 por acción (3 Cedears). Miércoles 4 de noviembre ASML Holding (ASML): u$s2,10 por acción (146 Cedears). Jueves 5 de noviembre Delta Air Lines (DAL): u$s0,22 por acción (8 Cedears). Lunes 9 de noviembre Mastercard (MA): u$s0,87 por acción (33 Cedears).

Deere & Company (DE): u$s1,62 por acción (40 Cedears).

Air Products (APD): u$s1,81 por acción (6 Cedears).

Blackstone (BX): u$s1,12 por acción (30 Cedears).

Bank of New York Mellon (BK): u$s0,63 por acción (2 Cedears). Martes 10 de noviembre Texas Instruments (TXN): u$s1,52 por acción (5 Cedears).

American Express (AXP): u$s0,95 por acción (15 Cedears).

Nucor (NUE): u$s0,56 por acción (16 Cedears). Viernes 13 de noviembre Colgate-Palmolive (CL): u$s0,53 por acción (3 Cedears).

Accenture (ACN): u$s1,71 por acción (75 Cedears).

Costco (COST): u$s1,47 por acción (48 Cedears). Lunes 16 de noviembre Procter & Gamble (PG): u$s1,09 por acción (15 Cedears).

AbbVie (ABBV): u$s1,73 por acción (10 Cedears).

Abbott Laboratories (ABT): u$s0,63 por acción (4 Cedears). Jueves 19 de noviembre Caterpillar (CAT): u$s1,63 por acción (20 Cedears).

Southern Copper (SCCO): u$s1,30 por acción (2 Cedears). Miércoles 25 de noviembre Equinor (EQNR): u$s0,39 por acción (6 Cedears).

Citigroup (C): u$s0,67 por acción (3 Cedears). Viernes 27 de noviembre Starbucks (SBUX): u$s0,63 por acción (12 Cedears).

Carnival (CCL): u$s0,15 por acción (3 Cedears).

Charles Schwab (SCHW): u$s0,32 por acción (13 Cedears).

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