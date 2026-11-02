El dólar blue cerró a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 2 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 2 de noviembre
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 2 de noviembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 2 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 2 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.656,65 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.2%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 2 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.568,78 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 2 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.034,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 2 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.656,94.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 2 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.860, según Binance.
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