El dólar oficial y los financieros avanzan en la previa a la licitación de deuda del Tesoro







El tipo de cambio sube en los segmentos mayorista y minorista luego de que la jornada pasada alcanzara un mínimo a nivel mensual.

El dólar opera al alza este miércoles.

El dólar oficial avanza en los segmentos mayorista y minorista en la previa a la licitación clave del Tesoro Nacional de este miércoles, mientras el mercado aguarda también por el dato de inflación de julio que anunciará el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista, el dólar opera a $1.324 y avanza un 0,5% desde el mínimo mensual ($1.317,5) de la jornada pasada. En tanto, en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) gana un 0,4% a $1.336,25 para la venta y en el Banco Nación (BNA) sube $5 hasta los $1.335. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se ubicó en $1.735,50.

Entre los paralelos, el dólar MEP opera estable a $1.324,05, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) sube 0,2% a $1.326,13. A su vez, el dólar blue trepa $5 a $1.335, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operan mixtos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.349 y que en diciembre llegará hasta los $1.506,5.

Noticia en desarrollo.-