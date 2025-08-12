Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 12 de agosto

El dólar blue cerró a $1.315 para la compra y a $1.335 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En tanto, el dólar oficial cerró en alza a $1339,16 y el MEP se ubicó como el tipo de cambio más barato del mercado.
EEUU: la inflación subió menos de lo esperado y crecen las expectativas de un recorte de tasas en septiembre
Los mayores aumentos mensuales se vieron en los servicios de transporte y médicos. Pero la suba en el sector de viviendas fue el incremento que más peso tuvo sobre el promedio general.
