En Vivo
12 de agosto 2025 - 10:37

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 12 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.315 para la compra y a $1.335 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En tanto, el dólar oficial cerró en alza a $1339,16 y el MEP se ubicó como el tipo de cambio más barato del mercado.

Este martes, el foco estará puesto en el IPC de julio de EEUU, un dato clave para la Fed. Y en el mercado local, se esperan novedades del caso YPF en vísperas de una licitación de deuda clave para el equipo económico.

EEUU: la inflación subió menos de lo esperado y crecen las expectativas de un recorte de tasas en septiembre

Los mayores aumentos mensuales se vieron en los servicios de transporte y médicos. Pero la suba en el sector de viviendas fue el incremento que más peso tuvo sobre el promedio general.

EEUU: la inflación subió menos de lo esperado y crecen las expectativas de un recorte de tasas en septiembre

Para la Reserva Federal de los Estados Unidos será una lectura crucial antes de la reunión del próximo mes, en donde definirán si volverán a recortar la tasa o no.

Dólar: estiman que el Gobierno deberá sumar u$s6.200 millones hasta fin de año para cumplir la nueva meta del FMI

Por Santiago Reina

En su último Staff Report, el Fondo relajó el objetivo de acumulación de dólares. Para fin de año pretende que las reservas netas pasen de los -u$s6.800 a los -u$s3.200 millones.

Wall Street opera con tendencia mixta y con los datos de inflación de EEUU en la mira

El IPC de Estados Unidos será uno de los elementos clave para definir la postura de la Reserva Federal en su próxima reunión. En los mercados de Asia y Europa, la tendencia es dispar.

Licitación de deuda: Luis Caputo fija límite a la suscripción de Lecaps más cortas frente a vencimientos por $15 billones

A diferencia de otros llamados, el Gobierno fijará máximos de $3 billones para letras con vencimiento al 12 de septiembre y de $4 billones para títulos al 30 de septiembre.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 12 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $4 y se vendió a $1.322.

