Los bonos en dólares extienden su rally alcista pero las acciones caen a la espera de la licitación

Los títulos en dólares continúan su rally este miércoles, en una jornada marcada por la licitación de deuda del Tesoro y la expectativa por el dato de inflación del INDEC. Las acciones avanzan hasta 2,6% en Wall Street.

Las acciones y los bonos en dólares extienden su rally alcista este miércoles 13 de agosto, en una jornada clave para el Ministerio de Economía por la licitación de deuda que encabezará el Tesoro y el dato de inflación que dará a conocer el INDEC.

En este contexto, los bonos en dólares suben hasta 1% encabezados por el Global 2046 y 2041 mientras que el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica por encima de los 700 puntos básicos.

El S&P Merval, que en la apertura subía ahora revierte tendencia y cae 0,7% a 2.296.270,320 puntos. Las acciones del panel líder caen hasta 1,8% encabezado por Loma Negra, Banco Macro (-1,5%) y Cresud (-1,3%). En cuanto a los ADRs, estos cotizan con mayoría de bajas, las centrales: Loma Negra (+2,8%), Banco Macro (+2,6%), y BBVA (+1,9%).

El mercado pone el foco en la licitación El Ministerio de Economía realizará este miércoles una trascendente licitación de deuda en pesos, a través de la cual buscará renovar la mayor cantidad posible de los $15 billones que vencen esta semana. La expectativa del mercado está puesta fundamentalmente en las tasas que convalidará la cartera que conduce Luis Caputo.

En las últimas colocaciones, el Tesoro convalidó un fuerte incremento de las tasas, con el objetivo de canalizar la liquidez que quedó "suelta" tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefis) y así evitar también una mayor presión sobre el precio del dólar. Sin embargo, el excesivo salto en los rendimientos llevó a que el Gobierno tome una mayor cautela para esta licitación.