El dólar blue bajó a $1.310 para la compra y a $1.330 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar oficial, blue, MEP y CCL volvieron a bajar, mientras los ADRs y los bonos cerraron al alza
-
El dólar blue bajó por primera vez en cuatro ruedas, pero el paralelo se mantuvo por encima del mayorista
La divisa paralela cayó $5 por primera vez en cuatro ruedas, pero la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene por segundo día consecutivo en terreno positivo, en torno al 1%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 13 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $4,50 y se ubicó a $1.317,50.
Cómo cotiza el dólar futuro hoy, miércoles 13 de agosto
Los contratos de dólar futuro cotizan con bajas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.345,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.500.
Valor del MEP hoy, miércoles 13 de agosto
El dólar MEP cotiza a $1.322,65 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 13 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,19 y la brecha se posiciona en 0,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 13 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 13 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,45, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 13 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s$119.602, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario