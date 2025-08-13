SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de agosto 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó por primera vez en cuatro ruedas, pero el paralelo se mantuvo por encima del mayorista.

El dólar blue bajó por primera vez en cuatro ruedas, pero el paralelo se mantuvo por encima del mayorista.

Depositphotos

El dólar blue bajó a $1.310 para la compra y a $1.330 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

La divisa paralela cayó $5 por primera vez en cuatro ruedas, pero la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene por segundo día consecutivo en terreno positivo, en torno al 1%.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 13 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $4,50 y se ubicó a $1.317,50.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, miércoles 13 de agosto

Los contratos de dólar futuro cotizan con bajas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.345,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.500.

Valor del MEP hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.322,65 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,19 y la brecha se posiciona en 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,45, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 13 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s$119.602, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias