Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó por primera vez en cuatro ruedas, pero el paralelo se mantuvo por encima del mayorista.

El dólar blue bajó a $1.310 para la compra y a $1.330 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

La divisa paralela cayó $5 por primera vez en cuatro ruedas, pero la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene por segundo día consecutivo en terreno positivo, en torno al 1%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió $4,50 y se ubicó a $1.317,50.

Los contratos de dólar futuro cotizan con bajas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.345,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.500.

El dólar MEP cotiza a $1.322,65 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,19 y la brecha se posiciona en 0,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,45, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 13 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s$119.602, según Binance.