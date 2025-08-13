Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 13 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial volvió a bajar, ya acumula una caída de 4,1% en agosto y se acerca a los $1.300.

El dólar oficial cerró a $1.289,72 para la compra y a $1.330,76 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cerró a $1.290 para la compra y $1.330 para la venta.

El dólar blue lo hizo a $1.330 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Este martes, las reservas internacionales del BCRA subieron u$s12 millones hasta los u$s41.988 millones.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió $4,50 y se ubicó en $1.317,50.

Los contratos de dólar futuro cerraron con bajas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.349 y que en diciembre llegará hasta los $1.505,5.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.330 y la brecha con el oficial cerró en 1%.

Valor del MEP hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.323,46 y el spread con el oficial se ubicó en 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.323,32 y la brecha se posicionó en 0,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.326,86, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 13 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s$119.611 , según Binance.