El dólar blue bajó a $1.310 para la compra y a $1.330 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue bajó por primera vez en cuatro ruedas, pero el paralelo se mantuvo por encima del mayorista
Conocé cómo cerraron el dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: el dólar oficial, blue, MEP y CCL volvieron a bajar, mientras los ADRs y los bonos cerraron al alza
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 12 de agosto
La divisa paralela cayó $5 por primera vez en cuatro ruedas, pero la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene por segundo día consecutivo en terreno positivo, en torno al 1%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 12 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $4,50 y se ubicó a $1.317,50.
Cómo cotiza el dólar futuro hoy, martes 12 de agosto
Los contratos de dólar futuro cotizan con bajas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.345,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.500.
Valor del MEP hoy, martes 12 de agosto
El dólar MEP cotiza a $1.322,65 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 12 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,19 y la brecha se posiciona en 0,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 12 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 12 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,45, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 12 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s$119.602, según Binance.
