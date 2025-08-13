Autos que no se movieron: cuáles mantuvieron su precio en agosto 2025







En medio de un panorama de incrementos generalizados, hubo marcas que decidieron no implementar variantes en sus listas de valores. Los detalles.

Chevrolet Onix continúa con sus mismos valores en todas sus versiones motor1

A finales de julio, el mercado automotor argentino registró un sacudón de precios como no se había visto en todo el 2025. La escalada del dólar oficial (que llegó a tocar los $1.380) empujó a las terminales a aplicar ajustes más agresivos que los habituales, rompiendo con la tendencia de incrementos moderados, de no más del 2%, que se venían observando durante el año.

Las subas fueron dispares: Chevrolet aumentó en promedio un 2,2%, Toyota y Ford un 3,5%, Nissan cerca de un 4%, y Stellantis aplicó un 12% (aunque, al bonificar un 6,5% en concesionarios, el impacto real será de 5,5%).

En medio de este panorama de incrementos generalizados, hubo marcas que decidieron no mover sus listas. Tal es el caso de Mercedes-Benz, ahora representada en el país por Prestige Auto, que mantuvo sin cambios los precios de la Sprinter en todas sus versiones. Chevrolet, por su parte, conservó los valores de algunos de sus últimos lanzamientos, como Onix, Onix Plus, Tracker y Spark EUV, manteniendo los montos de presentación.

Estos son los modelos que no tuvieron variaciones respecto a julio: Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2: $54.784.777

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2: $64.352.902

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $64.262.135

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $65.061.404

Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $71.344.197

Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2: $87.840.358

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $69.297.529

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665: $63.094.248

Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665: $64.153.255

Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325: $69.632.796

Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE: $85.618.969

Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE: $113.164.591

Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior: $62.143.680

Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $69.163.223

Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $69.996.503

Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $83.036.549

Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado: $87.916.321

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1: $70.519.049

Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $74.875.034

Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1: $75.055.760

Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE: $87.689.099

Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus: $91.828.920

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home: $73.665.449

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $78.317.726

Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $81.686.997

Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home: $96.444.418

Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home: $73.203.205

Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home: $77.389.896

Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750

mercedes benz sprinter.jpg Mercedes-Benz mantuvo sus precios en la Sprinter. Chevrolet Onix Onix 1.0T LT MT: $25.560.900

Onix 1.0T LTZ AT: $28.546.900

Onix 1.0T PREMIER AT: $30.912.900

Onix 1.0T RS AT: $31.287.900 Chevrolet Onix Plus Onix Plus 1.0T LT MT: $25.560.900

Onix Plus 1.0T LTZ AT: $28.546.900

Onix Plus 1.0T PREMIER AT: $30.912.900 Chevrolet Tracker Tracker 1.2T LT AT: $31.774.900

Tracker 1.2T LTZ AT: $37.307.900

Tracker 1.2T PREMIER AT: $39.654.900

Tracker 1.2T RS AT: $39.990.900 Chevrolet Spark Spark EUV ACTIV: $35.699.900