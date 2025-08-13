SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de agosto 2025 - 09:40

Autos que no se movieron: cuáles mantuvieron su precio en agosto 2025

En medio de un panorama de incrementos generalizados, hubo marcas que decidieron no implementar variantes en sus listas de valores. Los detalles.

Chevrolet Onix continúa con sus mismos valores en todas sus versiones

Chevrolet Onix continúa con sus mismos valores en todas sus versiones

motor1

A finales de julio, el mercado automotor argentino registró un sacudón de precios como no se había visto en todo el 2025. La escalada del dólar oficial (que llegó a tocar los $1.380) empujó a las terminales a aplicar ajustes más agresivos que los habituales, rompiendo con la tendencia de incrementos moderados, de no más del 2%, que se venían observando durante el año.

Las subas fueron dispares: Chevrolet aumentó en promedio un 2,2%, Toyota y Ford un 3,5%, Nissan cerca de un 4%, y Stellantis aplicó un 12% (aunque, al bonificar un 6,5% en concesionarios, el impacto real será de 5,5%).

Informate más

En medio de este panorama de incrementos generalizados, hubo marcas que decidieron no mover sus listas. Tal es el caso de Mercedes-Benz, ahora representada en el país por Prestige Auto, que mantuvo sin cambios los precios de la Sprinter en todas sus versiones. Chevrolet, por su parte, conservó los valores de algunos de sus últimos lanzamientos, como Onix, Onix Plus, Tracker y Spark EUV, manteniendo los montos de presentación.

Estos son los modelos que no tuvieron variaciones respecto a julio:

Mercedes-Benz Sprinter

  • Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2: $54.784.777
  • Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2: $64.352.902
  • Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $64.262.135
  • Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $65.061.404
  • Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $71.344.197
  • Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2: $87.840.358
  • Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $69.297.529
  • Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665: $63.094.248
  • Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665: $64.153.255
  • Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325: $69.632.796
  • Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE: $85.618.969
  • Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE: $113.164.591
  • Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior: $62.143.680
  • Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $69.163.223
  • Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $69.996.503
  • Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $83.036.549
  • Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado: $87.916.321
  • Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1: $70.519.049
  • Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $74.875.034
  • Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1: $75.055.760
  • Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE: $87.689.099
  • Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus: $91.828.920
  • Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home: $73.665.449
  • Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $78.317.726
  • Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $81.686.997
  • Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home: $96.444.418
  • Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home: $73.203.205
  • Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home: $77.389.896
  • Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750
mercedes benz sprinter.jpg
Mercedes-Benz mantuvo sus precios en la Sprinter.

Mercedes-Benz mantuvo sus precios en la Sprinter.

Chevrolet Onix

  • Onix 1.0T LT MT: $25.560.900
  • Onix 1.0T LTZ AT: $28.546.900
  • Onix 1.0T PREMIER AT: $30.912.900
  • Onix 1.0T RS AT: $31.287.900

Chevrolet Onix Plus

  • Onix Plus 1.0T LT MT: $25.560.900
  • Onix Plus 1.0T LTZ AT: $28.546.900
  • Onix Plus 1.0T PREMIER AT: $30.912.900

Chevrolet Tracker

  • Tracker 1.2T LT AT: $31.774.900
  • Tracker 1.2T LTZ AT: $37.307.900
  • Tracker 1.2T PREMIER AT: $39.654.900
  • Tracker 1.2T RS AT: $39.990.900

Chevrolet Spark

  • Spark EUV ACTIV: $35.699.900

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias