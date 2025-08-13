A finales de julio, el mercado automotor argentino registró un sacudón de precios como no se había visto en todo el 2025. La escalada del dólar oficial (que llegó a tocar los $1.380) empujó a las terminales a aplicar ajustes más agresivos que los habituales, rompiendo con la tendencia de incrementos moderados, de no más del 2%, que se venían observando durante el año.
Autos que no se movieron: cuáles mantuvieron su precio en agosto 2025
En medio de un panorama de incrementos generalizados, hubo marcas que decidieron no implementar variantes en sus listas de valores. Los detalles.
El dólar oficial y los financieros avanzan en la previa a la licitación de deuda del Tesoro
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 13 de agosto
Las subas fueron dispares: Chevrolet aumentó en promedio un 2,2%, Toyota y Ford un 3,5%, Nissan cerca de un 4%, y Stellantis aplicó un 12% (aunque, al bonificar un 6,5% en concesionarios, el impacto real será de 5,5%).
En medio de este panorama de incrementos generalizados, hubo marcas que decidieron no mover sus listas. Tal es el caso de Mercedes-Benz, ahora representada en el país por Prestige Auto, que mantuvo sin cambios los precios de la Sprinter en todas sus versiones. Chevrolet, por su parte, conservó los valores de algunos de sus últimos lanzamientos, como Onix, Onix Plus, Tracker y Spark EUV, manteniendo los montos de presentación.
Estos son los modelos que no tuvieron variaciones respecto a julio:
Mercedes-Benz Sprinter
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2: $54.784.777
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2: $64.352.902
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $64.262.135
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $65.061.404
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $71.344.197
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2: $87.840.358
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $69.297.529
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665: $63.094.248
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665: $64.153.255
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325: $69.632.796
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE: $85.618.969
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE: $113.164.591
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior: $62.143.680
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $69.163.223
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $69.996.503
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $83.036.549
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado: $87.916.321
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1: $70.519.049
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $74.875.034
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1: $75.055.760
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE: $87.689.099
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus: $91.828.920
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home: $73.665.449
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $78.317.726
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $81.686.997
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home: $96.444.418
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home: $73.203.205
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home: $77.389.896
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750
Chevrolet Onix
- Onix 1.0T LT MT: $25.560.900
- Onix 1.0T LTZ AT: $28.546.900
- Onix 1.0T PREMIER AT: $30.912.900
- Onix 1.0T RS AT: $31.287.900
Chevrolet Onix Plus
- Onix Plus 1.0T LT MT: $25.560.900
- Onix Plus 1.0T LTZ AT: $28.546.900
- Onix Plus 1.0T PREMIER AT: $30.912.900
Chevrolet Tracker
- Tracker 1.2T LT AT: $31.774.900
- Tracker 1.2T LTZ AT: $37.307.900
- Tracker 1.2T PREMIER AT: $39.654.900
- Tracker 1.2T RS AT: $39.990.900
Chevrolet Spark
- Spark EUV ACTIV: $35.699.900
