Voucher educativo 2025: confirmaron fecha y monto de pago







El Ministerio de Capital Humano continuará pagando el beneficio, una asistencia destinada a familias con hijos en instituciones privadas de nivel inicial, primario y secundario.

Desde el Ministerio indicaron que se trabaja en mejorar la plataforma para agilizar la gestión y facilitar el acceso a la información.

El Ministerio de Capital Humano continuará con el pago de los Vouchers Educativos 2025. Se trata de una ayuda económica pensada para acompañar a familias con hijos en escuelas privadas y que cubre hasta el 50% del valor de las cuotas mensuales. Se confirmó el monto y la fecha en la que se recibirá en agosto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El depósito corresponderá a la cuota de julio, es decir, un valor cercano a $20.000, manteniendo el mismo esquema aplicado en meses anteriores. Según transcendió el voucher se pagará esta semana, entre el miércoles 13 y el viernes 15.

En junio, el Ministerio de Capital Humano pagó los meses de abril y mayo con un total de aproximadamente $40.000. En julio, se abonaron unos $20.000 por junio.

Cómo identificar el pago del Voucher Educativo en tu cuenta El depósito de los Vouchers Educativos aparece en la cuenta bancaria con la inscripción “ANSES”, de acuerdo a la modalidad implementada para los pagos del beneficio.

El Ministerio de Capital Humano sostuvo que el Voucher Educativo 2025 se abonará hasta diciembre. Sin embargo, todavía no se informó oficialmente si habrá pagos retroactivos por meses anteriores o, si en algún momento se modificarán los montos asignados.

Voucher Educativo 2025 Las autoridades solicitaron mantener actualizados los datos personales en la plataforma para evitar demoras en los pagos. Además, recordaron que el beneficio está destinado exclusivamente a familias con hijos en edad escolar que cumplan con los requisitos establecidos. Desde el Ministerio indicaron que se trabaja en mejorar la plataforma para agilizar la gestión y facilitar el acceso a la información.